Главные новости:
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу

158
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.

Новая школа на 200 мест появится в Октябрьском районе Самары. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство образования Самарской области и Администрация городского округа Самара заключили соглашение, в рамках которого предусмотрено софинансирование из областного бюджета на приобретение муниципалитетом нежилого здания у застройщика ЖК «Сокол». Цель  –  создание дополнительных мест в самарских общеобразовательных учреждениях.

Здание перейдет в муниципальную собственность в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области». В новой школе будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
 «Планируется, что здание станет вторым корпусом близлежащей школы на 765 человек. Откроем  образовательное учреждение в 2026 году», - сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

В Самарской области принимаются все меры по обеспечению детей доступным образованием на базе государственных и муниципальных образовательных учреждений. До 2030 года в регионе появится 20 новых общеобразовательных учреждений. Губернатор лично контролирует выполнение этой инициативы, подчеркивая, что каждая новая школа должна стать не просто местом учёбы, а центром развития для микрорайона.

 

Фото: министерство образования Самарской области

Теги: Самара Школа

