Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников

131
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников. Как ранее сообщал портал, даже оплата долга день в день может стать основанием не выпускать уже бывшего неплательщика из страны, так как сведения о погашении задолженности могут не успеть обновиться в базе данных налоговых органов. Поэтому компания призывает всех жителей не допускать таких ситуаций и оплачивать ЖКУ своевременно. 

Проверить неоплаченные счета перед «ЭнергосбыТ Плюс» вы можете на официальном сайте в разделе «Узнать задолженность» https://samara.esplus.ru/service/get/. Кроме того, узнать о долгах, по которым было принято судебное решение, можно на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Если у вас всё-таки есть задолженность, то сейчас пришло время избавиться от неё вместе с акцией «В Новый год - без долгов!». Чтобы стать её участником, клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо до 31 декабря оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь.

Всем участникам будут списаны пени при их наличии (за исключением пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт). Кроме того, каждый из них станет претендентом на зачисление 1 000 рублей на лицевой счёт для оплаты коммунальных услуг.

Подробнее об акции «В Новый год – без долгов!» можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

