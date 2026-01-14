Удобство электронной квитанции оценили уже 120 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области

В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов. В общей сложности этим дистанционным сервисом уже пользуются 120 тысяч жителей региона.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента, на странице официального сайта, с помощью сервиса «Обратная связь», по телефонам контактного центра, а также в офисах обслуживания клиентов.

Электронная квитанция позволяет обезопасить личные данные горожан, делает процесс оплаты более удобным и комфортным, а также позволяет, экономя бумагу, заботиться о природе.

«Клиентам компании, получающим электронный вариант, квитанции доступны уже с 1 числа каждого месяца. Кроме того, история всех начислений и платежей хранится в личном кабинете, где её при необходимости в любой момент можно проверить», — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»