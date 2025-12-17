15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области

15 беспилотников поступили в лесное хозяйство Самарской области. Техника по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» будет использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров. Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.

«Применять лётные навыки на практике лесопожарные формирования региона будут уже в 2026 году по разработанным маршрутам патрулирования лесов, которые не входят в зону покрытия нашего видеомониторинга. Это позволит обеспечить оперативное реагирование на возгорания и эффективную работу по тушению лесных пожаров», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.



Всего в регионе действует 17 лесопожарных станций, оснащенных 178 единицами техники и 725 единицами оборудования для тушения и противопожарного обустройства лесов.





Фото: Минприроды Самарской области