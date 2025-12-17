Я нашел ошибку
Главные новости:
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области

143
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.

 15 беспилотников поступили в лесное хозяйство Самарской области. Техника по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» будет использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров. Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.

«Применять лётные навыки на практике лесопожарные формирования региона будут уже в 2026 году по разработанным маршрутам патрулирования лесов, которые не входят в зону покрытия нашего видеомониторинга. Это позволит обеспечить оперативное реагирование на возгорания и эффективную работу по тушению лесных пожаров», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Всего в регионе действует 17 лесопожарных станций, оснащенных 178 единицами техники и 725 единицами оборудования для тушения и противопожарного обустройства лесов.

 

Фото:  Минприроды Самарской области

Новости по теме
Срок действия ограничений — до наступления благоприятных погодных условий.
13 декабря 2025, 18:51
️️️️️️Временные ограничения движения транспорта вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог
Срок действия ограничений — до наступления благоприятных погодных условий. Общество
682
Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки.
12 декабря 2025, 21:28
 В 2025 году 807 га лесного фонда губернии прошло «диспансеризацию»
Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки. Экология
779
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
12 декабря 2025, 18:38
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора. Экология
1030
В центре внимания
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
200
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
313
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
229
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
249
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
539
