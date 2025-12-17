Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области на сутки введут ограничения движения. Это связано с плановыми работами по устранению дефектов на железнодорожном переезде в Жигулевске.

Ограничения будут действовать с 22:00 17 декабря до 06:00 18 декабря на 960-м километре трассы. На этом участке полностью перекроют одну полосу для движения.

Для обеспечения проезда на время ремонта на участке будет организовано реверсивное движение. Это значит, что оставшаяся полоса будет поочередно использоваться для движения транспорта в обоих направлениях.

Водителям, которые планируют поездки в этот период, рекомендуется заранее выстраивать маршрут, а также быть готовыми к возможным задержкам, пишет АиФ-Самара.