Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца

178
Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.

В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца: открытку с описанием новогоднего подарка сняли с городской Ёлки желаний главный управляющий директор Владимир Бирюков и главный инженер Игорь Давыдов.   Девятилетний Влад попросил к празднику новый ноутбук - для обучения и развития. Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.

Подарок Владу вручил главный управляющий директор Владимир Бирюков. Он пожелал мальчику здоровья и успехов в Новом году: «Мы приготовили тебе несколько подарков. Основной - ноутбук, как ты и просил, и ещё несколько приятных и полезных, чтобы ты и твои друзья проводили время весело и с пользой».

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов провёл для Влада экскурсию, показал работу центрального диспетчерского пункта, где собирается вся информация о работе водозаборных и очистных сооружений, состоянии сетей по городу. Общение получилось живым и интересным: подросток узнал много нового, а специалисты ресурсного предприятия с радостью отвечали на все возникающие вопросы. Мальчик поблагодарил за подарки и внимание, а также признался, что его очень заинтересовал процесс забора воды и её подготовки, обещал после окончания учёбы прийти работать на предприятие. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

