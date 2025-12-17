В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца: открытку с описанием новогоднего подарка сняли с городской Ёлки желаний главный управляющий директор Владимир Бирюков и главный инженер Игорь Давыдов. Девятилетний Влад попросил к празднику новый ноутбук - для обучения и развития. Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.

Подарок Владу вручил главный управляющий директор Владимир Бирюков. Он пожелал мальчику здоровья и успехов в Новом году: «Мы приготовили тебе несколько подарков. Основной - ноутбук, как ты и просил, и ещё несколько приятных и полезных, чтобы ты и твои друзья проводили время весело и с пользой».

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов провёл для Влада экскурсию, показал работу центрального диспетчерского пункта, где собирается вся информация о работе водозаборных и очистных сооружений, состоянии сетей по городу. Общение получилось живым и интересным: подросток узнал много нового, а специалисты ресурсного предприятия с радостью отвечали на все возникающие вопросы. Мальчик поблагодарил за подарки и внимание, а также признался, что его очень заинтересовал процесс забора воды и её подготовки, обещал после окончания учёбы прийти работать на предприятие.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»