Главные новости:
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
УФНС СО проводит масштабную информационную кампанию для бизнеса в преддверии налоговых изменений с 1 января 2026 года

212
Ключевой целью кампании является обеспечение гладкой адаптации бизнеса к новым условиям и минимизация рисков, связанных с применением обновленных норм.

В преддверии вступления в силу с 1 января 2026 года значительных изменений в налоговом законодательстве Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области проводит масштабную информационно-разъяснительную работу на всей территории региона.

Ключевой целью кампании является обеспечение гладкой адаптации бизнеса к новым условиям и минимизация рисков, связанных с применением обновленных норм. Внимание уделяется разъяснению основных изменений: повышения ставки НДС с 20% до 22%; поэтапного снижения лимитов доходов для возможности применения патентной системы налогообложения и порога для признания плательщиков УСН плательщиками НДС (с 60 млн. руб. до 20 млн. руб. в 2026г., 15 млн. руб. в 2027 г., 10 млн. руб. в 2028 г.); отмены пониженных тарифов страховых взносов (с 15% до 30%).

Особый акцент делается на популяризации нового регионального налогового режима – Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН), предназначенной для микробизнеса, который  будет доступен к применению с 1 января 2026 года при подаче до 31 декабря 2025 года соответствующего уведомления через интернет сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или через уполномоченный банк.

Налоговые органы информируют, что для налогоплательщиков, применяющих УСН и НПД, перейти на Авто УСН можно с 1 числа любого месяца года, для вновь зарегистрированных ЮЛ и ИП – с даты регистрации.

В рамках кампании налоговые специалисты проводят выездные встречи на площадках общественных объединений предпринимателей, вузов и бизнес-инкубаторов. Формат живого диалога позволяет представителям бизнеса получить ответы на самые острые вопросы, касающиеся планирования финансово-хозяйственной деятельности в новых условиях, и прояснить сложные моменты правоприменительной практики.

«Своевременное и полное информирование налогоплательщиков – одна из наших ключевых задач. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес региона встретил изменения во всеоружии, смог до конца текущего года корректно выбрать оптимальный налоговый режим и избежать распространенных ошибок. Это важный фактор для поддержания стабильности и роста экономики Самарской области», - пояснил Кирилл Князев.
Работа по разъяснению новых норм налогового законодательства будет продолжена. Актуальная информация также регулярно публикуется на официальных ресурсах налоговой службы. За новостями следите в официальных сообществах:
Материалы доступны по ссылке 
https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.rn63.nalog.ru/Dokum/izmenHK.pdf

