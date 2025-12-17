УФНС СО проводит масштабную информационную кампанию для бизнеса в преддверии налоговых изменений с 1 января 2026 года

В преддверии вступления в силу с 1 января 2026 года значительных изменений в налоговом законодательстве Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области проводит масштабную информационно-разъяснительную работу на всей территории региона.

Ключевой целью кампании является обеспечение гладкой адаптации бизнеса к новым условиям и минимизация рисков, связанных с применением обновленных норм. Внимание уделяется разъяснению основных изменений: повышения ставки НДС с 20% до 22%; поэтапного снижения лимитов доходов для возможности применения патентной системы налогообложения и порога для признания плательщиков УСН плательщиками НДС (с 60 млн. руб. до 20 млн. руб. в 2026г., 15 млн. руб. в 2027 г., 10 млн. руб. в 2028 г.); отмены пониженных тарифов страховых взносов (с 15% до 30%).

Особый акцент делается на популяризации нового регионального налогового режима – Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН), предназначенной для микробизнеса, который будет доступен к применению с 1 января 2026 года при подаче до 31 декабря 2025 года соответствующего уведомления через интернет сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или через уполномоченный банк.

Налоговые органы информируют, что для налогоплательщиков, применяющих УСН и НПД, перейти на Авто УСН можно с 1 числа любого месяца года, для вновь зарегистрированных ЮЛ и ИП – с даты регистрации.

В рамках кампании налоговые специалисты проводят выездные встречи на площадках общественных объединений предпринимателей, вузов и бизнес-инкубаторов. Формат живого диалога позволяет представителям бизнеса получить ответы на самые острые вопросы, касающиеся планирования финансово-хозяйственной деятельности в новых условиях, и прояснить сложные моменты правоприменительной практики.

«Своевременное и полное информирование налогоплательщиков – одна из наших ключевых задач. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес региона встретил изменения во всеоружии, смог до конца текущего года корректно выбрать оптимальный налоговый режим и избежать распространенных ошибок. Это важный фактор для поддержания стабильности и роста экономики Самарской области», - пояснил Кирилл Князев.

Работа по разъяснению новых норм налогового законодательства будет продолжена. Актуальная информация также регулярно публикуется на официальных ресурсах налоговой службы. За новостями следите в официальных сообществах:

https://vk.com/public217970068 ВКонтакте;

https://ok.ru/group70000001483911 Одноклассники.

Материалы доступны по ссылке

https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.rn63.nalog.ru/Dokum/izmenHK.pdf