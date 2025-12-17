В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

16 декабря на заседании городской Думы депутаты приняли бюджет города Самары на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Ранее он был рассмотрен специально созданной депутатской рабочей группой, а затем обсуждение главного финансового документа прошло на всех комитетах Думы города Самары.

Доходы на 2026 год с учетом поступлений из вышестоящих бюджетов запланированы в размере 58 млрд 268,8 млн рублей, расходы – 61 млрд 370,7 млн рублей. Таким образом, дефицит составит порядка 3,1 млрд рублей.

«Бюджет непростой, но реальный. При этом сохраняется его социальная направленность: все социально значимые статьи, такие как зарплата сотрудников бюджетной сферы, различные льготы и т.д., полностью обеспечены. Бюджет – это живой документ, он будет меняться в течение года, но социально значимые статьи защищены от каких-либо изменений в сторону уменьшения финансирования. Благодарю Правительство Самарской области за поддержку наших начинаний, а депутатов городской Думы и лично председателя Сергея Владимировича Рязанова за ответственный подход и глубокий анализ всего документа. Все возникающие вопросы и предложения мы прорабатывали совместно и всегда находили разумное решение»,

– отметил глава города Самары Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara)

Большая часть средств бюджета в 2026 году – 25,4 млрд рублей – будет направлена в сферу образования, что позволит обеспечить стабильную работу школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. На развитие транспорта будет выделено 8,7 млрд рублей, на дорожную деятельность – 5,5 млрд рублей. Еще 6,7 млрд рублей предусмотрено на сферу ЖКХ и благоустройство.