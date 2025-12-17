В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

174
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

16 декабря на заседании городской Думы депутаты приняли бюджет города Самары на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Ранее он был рассмотрен специально созданной депутатской рабочей группой, а затем обсуждение главного финансового документа прошло на всех комитетах Думы города Самары.

Доходы на 2026 год с учетом поступлений из вышестоящих бюджетов запланированы в размере 58 млрд 268,8 млн рублей, расходы – 61 млрд 370,7 млн рублей. Таким образом, дефицит составит порядка 3,1 млрд рублей. 

«Бюджет непростой, но реальный. При этом сохраняется его социальная направленность: все социально значимые статьи, такие как зарплата сотрудников бюджетной сферы, различные льготы и т.д., полностью обеспечены. Бюджет – это живой документ, он будет меняться в течение года, но социально значимые статьи защищены от каких-либо изменений в сторону уменьшения финансирования. Благодарю Правительство Самарской области за поддержку наших начинаний, а депутатов городской Думы и лично председателя Сергея Владимировича Рязанова за ответственный подход и глубокий анализ всего документа. Все возникающие вопросы и предложения мы прорабатывали совместно и всегда находили разумное решение»,
 – отметил глава города Самары Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara)

 Большая часть средств бюджета в 2026 году – 25,4 млрд рублей – будет направлена в сферу образования, что позволит обеспечить стабильную работу школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. На развитие транспорта будет выделено 8,7 млрд рублей, на дорожную деятельность – 5,5 млрд рублей. Еще 6,7 млрд рублей предусмотрено на сферу ЖКХ и благоустройство.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025, 13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Национальная премия «Студент года» - проект Российского Союза Молодежи для талантливых студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной,... Политика
59
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025, 12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Водителям, которые планируют поездки в этот период, рекомендуется заранее выстраивать маршрут, а также быть готовыми к возможным задержкам. Транспорт
138
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025, 16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов. Политика
508
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
2
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
132
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
169
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
506
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
468
Весь список