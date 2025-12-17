В Госдуму направили просьбу доработать будущие штрафы для таксистов

Общественный совет по развитию такси 17 декабря направил спикеру Государственной думы Вячеславу Володину письмо с просьбой доработать законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей такси за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Копия документа имеется в распоряжении «Известий».

Согласно поправкам в КоАП РФ, находящимся на рассмотрении парламента, предполагается увеличение штрафа для водителя за перевозку ребенка без детского кресла в размере до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — до 200 тыс. рублей. Сейчас санкции за это нарушение составляют 3 тыс. рублей, 25 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Автор письма, председатель Общественного совета по развитию такси, член общественного совета при Минтрансе РФ Ирина Зарипова считает, что отдельные положения данного законопроекта в нынешней редакции могут привести к несоразмерной административной нагрузке на легальных участников рынка такси.

«Вызывают обеспокоенность положения, предусматривающие фактическое приравнивание физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и осуществляющих перевозки легковым такси, к должностным лицам по размеру административной ответственности», — говорится в письме.

Зарипова отмечает, что установление для самозанятых перевозчиков штрафов на уровне, сопоставимом с ответственностью должностных лиц, вступает в противоречие с принципами соразмерности и индивидуализации наказания, закрепленными в административном законодательстве РФ. В реальных условиях такие санкции могут привести не к повышению дисциплины, а к фактическому вытеснению самозанятых перевозчиков из легального сегмента рынка, подчеркивает она.

«Просим рассмотреть возможность доработки проекта федерального закона до его рассмотрения во втором чтении, в части исключения приравнивания самозанятых перевозчиков к должностным лицам по размеру административных штрафов и приведения санкций в соответствие с принципом соразмерности доходам и характеру деятельности», — говорится в документе.