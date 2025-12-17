Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В Госдуму направили просьбу доработать будущие штрафы для таксистов

Общественный совет по развитию такси 17 декабря направил спикеру Государственной думы Вячеславу Володину письмо с просьбой доработать законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей такси за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Копия документа имеется в распоряжении «Известий».

Согласно поправкам в КоАП РФ, находящимся на рассмотрении парламента, предполагается увеличение штрафа для водителя за перевозку ребенка без детского кресла в размере до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — до 200 тыс. рублей. Сейчас санкции за это нарушение составляют 3 тыс. рублей, 25 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Автор письма, председатель Общественного совета по развитию такси, член общественного совета при Минтрансе РФ Ирина Зарипова считает, что отдельные положения данного законопроекта в нынешней редакции могут привести к несоразмерной административной нагрузке на легальных участников рынка такси.

«Вызывают обеспокоенность положения, предусматривающие фактическое приравнивание физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и осуществляющих перевозки легковым такси, к должностным лицам по размеру административной ответственности», — говорится в письме.

Зарипова отмечает, что установление для самозанятых перевозчиков штрафов на уровне, сопоставимом с ответственностью должностных лиц, вступает в противоречие с принципами соразмерности и индивидуализации наказания, закрепленными в административном законодательстве РФ. В реальных условиях такие санкции могут привести не к повышению дисциплины, а к фактическому вытеснению самозанятых перевозчиков из легального сегмента рынка, подчеркивает она.

«Просим рассмотреть возможность доработки проекта федерального закона до его рассмотрения во втором чтении, в части исключения приравнивания самозанятых перевозчиков к должностным лицам по размеру административных штрафов и приведения санкций в соответствие с принципом соразмерности доходам и характеру деятельности», — говорится в документе.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
