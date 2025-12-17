Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.
В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца
Проект помогает молодым людям реализовывать свои инициативы, развивать лидерские качества и получать поддержку как для студенческих проектов, так и для личного профессионального и образовательного роста.
Студенты региона в числе победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта
Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»
Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин принял участие в акции «Елка желаний»
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов

107
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов

Литературные клубы в стране открываются в рамках проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента РФ Владимира Путина. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Лидерами по числу зарегистрированных литературных клубов в России стали четыре региона Приволжского федерального округа. Абсолютный лидер — Самарская область (147), далее — Чувашская Республика (91), Нижегородская область (82), Саратовская область (73).

В число лидеров по количеству проведенных мероприятий вошли литературные клубы Самарской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Башкортостана.

Основная миссия инициативы «Чтецкие программы» – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы. Зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Общества «Знание».

Напомним, Всероссийский рейтинг литературных клубов проводится каждый месяц — 30 лучших клубов получают возможность провести встречу с выдающимися деятелями культуры. Так, с участниками клубов Приволжского федерального округа уже встретились лекторы Общества «Знание», знаменитые актеры театра и кино, режиссёры, писатели — Алексей ЧадовЕгор БероевОскар КучераМихаил МамаевМария КожевниковаКлим ШипенкоВлад КанопкаВалерия ЛанскаяАлександр СетейкинАлександр СамойленкоОльга КузьминаГригорий КокоткинСергей МинаевДарья ДонцоваСветлана Иконникова.

Российское общество «Знание» также подготовило комплекс мер поддержки для кураторов клубов. Помимо готовых сценариев занятий и интерактивных презентаций для них доступны вебинары, специализированный чат для обмена опытом, а в будущем году планируется запуск отдельного образовательного курса на платформе Знание.Академия.

В феврале 2026 года планируется проведение обучающей программы в Центре знаний «Машук» для 200 самых активных кураторов. Вместе с профильными экспертами они обсудят роль «Чтецких программ» в воспитании подрастающего поколения, развитие любви к русскому языку и литературе, а также сформируют стратегию дальнейшего развития проекта в масштабах всей страны.

Инициатива осуществляется по поручению Президента по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

