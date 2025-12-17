Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта

Госдума (ГД) 17 декабря во II и III чтениях приняла закон о запрете продавать табачные изделия и вейпы на остановках общественного транспорта. Документ опубликован в электронной базе законопроектов ГД.

Документ вносит изменения в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Согласно закону, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро. Ко II чтению в закон добавились поправки. Согласно новым нормам, под запрет попадает продажа сигарет, вейпов, устройств для потребления никотина, а также кальянов на остановочных пунктах всех видов городского и пригородного транспорта.

Тем не менее, в законе сделано исключение для тех случаев, когда торговая точка на остановке является единственным городе местом, где продаются табак и вейпы, пишут "Известия".