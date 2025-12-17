Резидент «Жигулевской долины» бьет рекорды производительности

В Самарской области особое внимание уделяется созданию комфортного инвестиционного климата и развитию высокотехнологичных отраслей, поддержке научных исследований и инновационного предпринимательства. Для реализации этих целей создана развитая инфраструктура, центральным звеном которой выступает технопарк «Жигулевская долина».

«Жигулевская долина» входит в число лучших технопарков России, занимая 2 место по эффективности в стране. На его площадке развивается 326 инновационных и технологических предприятий. Мы оказываем комплексную поддержку резидентам, что, в свою очередь, способствует общему росту технологического потенциала региона», — рассказал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2025 году к резидентам технопарка присоединилась компания «АСОМИ». Предприятие работает с 1997 года и сегодня производит широкую линейку автокомпонентов подвески: опоры, стойки, амортизаторы и другие детали для отечественных и иностранных автомобилей. Ассортимент продукции на данный момент включает более 180 наименований.

Компания располагает собственной производственной площадкой в Тольятти. В производстве используются прогрессивные конструкторские решения, передовые технологии автомобилестроения и современное оборудование.

«В 2025 году мы установили новый рекорд производительности, теперь ежемесячно производим более 10 тысяч изделий. 2026 год может стать турбулентным для нашей сферы, но мы видим в кризисе развитие. В начале года открываем новый участок, чтобы производить еще больше, и еще лучше», — отметил генеральный директор компании «АСОМИ» Владимир Коробейников.

В стратегические планы компании входит разработка и расширение линейки элементов подвески на иномарки, что позволит также выполнять задачи импортозамещения, планируется расширение присутствия в российских регионах, а также совершенствование технологий производства.

«Наше знакомство с мерами господдержки технопарка началось с образовательных мероприятий — обучение отдела продаж, маркетинга, бухгалтерии, что важно в период налоговой реформы. В следующем году планируем расширять взаимодействие, в первую очередь, привлечь льготное финансирование для дальнейшего развития», — подчеркнул Владимир Коробейников.

Резиденты технопарка «Жигулевская долина» получают доступ к следующим возможностям:

- льготное размещение в оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях

- проведение деловых и образовательных мероприятий в залах технопарка

- информационное и консультационное сопровождение

- содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Получить консультацию по действующим инструментам поддержки можно в одном из центров «Мой бизнес» или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону «горячей линии» для предпринимателей 8-800-300-63-63.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» можно обращаться по тел. 8(8482)93-00-93.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика»

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области