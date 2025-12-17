Я нашел ошибку
Главные новости:
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Резидент «Жигулевской долины» бьет рекорды производительности

138
В производстве используются прогрессивные конструкторские решения, передовые технологии автомобилестроения и современное оборудование.

В Самарской области особое внимание уделяется созданию комфортного инвестиционного климата и развитию высокотехнологичных отраслей, поддержке научных исследований и инновационного предпринимательства. Для реализации этих целей создана развитая инфраструктура, центральным звеном которой выступает технопарк «Жигулевская долина». 
«Жигулевская долина» входит в число лучших технопарков России, занимая 2 место по эффективности в стране. На его площадке развивается 326 инновационных и технологических предприятий. Мы оказываем комплексную поддержку резидентам, что, в свою очередь, способствует общему росту технологического потенциала региона», — рассказал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
В 2025 году к резидентам технопарка присоединилась компания «АСОМИ». Предприятие работает с 1997 года и сегодня производит широкую линейку автокомпонентов подвески: опоры, стойки, амортизаторы и другие детали для отечественных и иностранных автомобилей. Ассортимент продукции на данный момент включает более 180 наименований.
Компания располагает собственной производственной площадкой в Тольятти. В производстве используются прогрессивные конструкторские решения, передовые технологии автомобилестроения и современное оборудование.
«В 2025 году мы установили новый рекорд производительности, теперь ежемесячно производим более 10 тысяч изделий. 2026 год может стать турбулентным для нашей сферы, но мы видим в кризисе развитие. В начале года открываем новый участок, чтобы производить еще больше, и еще лучше», — отметил генеральный директор компании «АСОМИ» Владимир Коробейников.
В стратегические планы компании входит разработка и расширение линейки элементов подвески на иномарки, что позволит также выполнять задачи импортозамещения, планируется расширение присутствия в российских регионах, а также совершенствование технологий производства.
«Наше знакомство с мерами господдержки технопарка началось с образовательных мероприятий — обучение отдела продаж, маркетинга, бухгалтерии, что важно в период налоговой реформы. В следующем году планируем расширять взаимодействие, в первую очередь, привлечь льготное финансирование для дальнейшего развития», — подчеркнул Владимир Коробейников.
Резиденты технопарка «Жигулевская долина» получают доступ к следующим возможностям: 
- льготное размещение в оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях
- проведение деловых и образовательных мероприятий в залах технопарка
- информационное и консультационное сопровождение
- содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности.
Получить консультацию по действующим инструментам поддержки можно в одном из центров «Мой бизнес» или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону «горячей линии» для предпринимателей 8-800-300-63-63.  
Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.
По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» можно обращаться по тел. 8(8482)93-00-93.
Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика»

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Теги: Тольятти

