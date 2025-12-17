Житель Жигулевска нашел чужую карту и присвоил ее

В ноябре текущего года в отдел полиции по городу Жигулёвску обратился местный житель 1996 года рождения, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 3 000 рублей. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу карты дома, когда на телефон начали поступать уведомления о списании денежных средств за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшего и установили, что картой расплачивались в различных магазинах на территории города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них.

Изучив изъятые записи, сотрудники уголовного розыска установили личность возможного подозреваемого. Им оказался ранее несудимый местный житель 1960 года рождения.

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса подозреваемый признался в совершении преступления и рассказал, что, увидев на найденной банковской карте значок бесконтактной оплаты, расплатился ею за продукты питания, бытовую химию и алкогольную продукцию.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с банковского счёта). Причиненный ущерб злоумышленник возместил в полном объеме.