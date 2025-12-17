Я нашел ошибку
Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.
В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца
Проект помогает молодым людям реализовывать свои инициативы, развивать лидерские качества и получать поддержку как для студенческих проектов, так и для личного профессионального и образовательного роста.
Студенты региона в числе победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта
Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»
Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин принял участие в акции «Елка желаний»
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов
Боец студенческих отрядов Самарской области вошел в топ-10 сильных управленцев ПФО

95
Боец студенческих отрядов Самарской области вошел в топ-10 сильных управленцев ПФО

В Кировской области прошла XII Окружная школа командных составов ПФО «Точка сингулярности», которая объединила 150 молодых руководителей из 14 регионов ПФО.

Формат школы был построен на принципах игрофикации. Каждый модуль, ситуация и вызов были направлены на развитие ключевых компетенций комсостава: лидерства, умения принимать решения, работы в команде, коммуникации, конфликтологии.

Участники не просто слушали лекции, а проживали каждую ситуацию, отрабатывая навыки на собственном опыте. В рамках школы также работала система личного рейтинга, где ребята зарабатывали баллы за активность и эффективность. Это позволило выявить 10 наиболее результативных управленцев. Победителем рейтинга стал Елисеев Алексей – куратор путинного направления штаба студенческих отрядов СамГТУ «Атлант» и командир студенческого путинного отряда «Драккар».

«Данное мероприятие остается одним из самых основных в деятельности нашей организации, так как без подготовки кадрового резерва не будет и роста. Благодаря студенческим отрядам Кировской области нам удалось погрузить участников в игровой процесс и через ролевые модели показать живые ситуации, которые происходят в их работе. Данный формат окружных школ позволяет стереть должностные рамки и пообщаться с каждым участником не только во время проведения мастер-классов, но и в игре», — отметил руководитель (командир) штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Нагин.

Интенсивный образовательный формат и практико-ориентированные испытания способствовали личностному росту участников, укрепили их лидерские качества и уверенность в собственных силах. Каждый получил не только теоретические знания, но и мотивацию для реализации новых проектов и инициатив в своих регионах.

Организаторами Окружной школы комсоставов выступили корпоративный университет Российских студенческих отрядов, штаб студенческих отрядов Приволжского федерального округа, студенческие отряды Кировской области.

Фото – Министерство молодежной политики Самарской области

