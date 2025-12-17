В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников

В Кинельском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 68-летней местной жительницы.

Как рассказала женщина ей несколько дней поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники убеждали пенсионерку в том, что ее денежные средства мошенники пытаются перевести на Украину и их необходимо в срочном порядке перевести на “безопасные счета”, предоставленный ей в один из мессенджеров.

Для реализации своего преступного умысла мошенники отправили жертве инструкцию, после чего она отправилась к банкомату и перевела на указанный счет личные сбережения - свыше одного миллионов рублей.

После совершения перевода женщина пришла домой, побеседовала с родственниками и поняла, что стала жертвой крупного обмана. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан быть бдительными и ни под каким предлогом не переводить денежные средства на счета незнакомых лиц.