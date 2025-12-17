Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников

88
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников

В Кинельском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 68-летней местной жительницы. 

Как рассказала женщина ей несколько дней поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники убеждали пенсионерку в том, что ее денежные средства мошенники пытаются перевести на Украину и их необходимо в срочном порядке перевести на “безопасные счета”, предоставленный ей в один из мессенджеров.

Для реализации своего преступного умысла мошенники отправили жертве инструкцию, после чего она отправилась к банкомату и перевела на указанный счет личные сбережения -  свыше одного миллионов рублей.

После совершения перевода женщина пришла домой, побеседовала с родственниками и поняла, что стала жертвой крупного обмана. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан быть бдительными и ни под каким предлогом не переводить денежные средства на счета незнакомых лиц.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
МВД предупредило о схеме мошенников с функцией демонстрации экрана смартфона
16 декабря 2025, 11:16
МВД предупредило о схеме мошенников с функцией демонстрации экрана смартфона
В управлении напомнили, что использовать функцию "демонстрация экрана" при общении с незнакомыми людьми следует с осторожностью. Криминал
315
В Тольятти мошенники выманили 3,2 млн рублей у 68-летней местной жительницы
16 декабря 2025, 10:59
В Тольятти мошенники выманили 3,2 млн рублей у 68-летней местной жительницы
Злоумышленники убеждали пенсионерку в том, что ее денежные средства мошенники переводят на Украину и их необходимо срочно перевести на “безопасные счета”. Криминал
324
В Самаре 87-летнюю пенсионерку обманули на 440 тысяч рублей
15 декабря 2025, 11:01
В Самаре 87-летнюю пенсионерку обманули на 440 тысяч рублей
Мошенник представился сотрудником пенсионного фонда и под предлогом декларирования денежных средств убедил женщину срочно их передать курьеру. Криминал
385
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
2
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
132
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
169
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
506
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
468
Весь список