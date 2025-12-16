В Тольятти мошенники выманили 3,2 млн рублей у 68-летней местной жительницы

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 68-летней местной жительницы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В течение шести дней женщине поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись правоохранителями. Злоумышленники убеждали пенсионерку в том, что ее денежные средства мошенники переводят на Украину и их необходимо срочно перевести на “безопасные счета”.

Для реализации своего преступного замысла мошенники отправили жертве инструкцию, после чего она отправилась к банкомату и перевела на указанный счет личные сбережения - свыше 3,2 млн рублей.

После совершения перевода женщина пришла домой, побеседовала с родственниками и поняла, что стала жертвой обмана. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников.

Полиция призывает граждан быть бдительными и ни под каким предлогом не переводить денежные средства на счета незнакомых лиц.