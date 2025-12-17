Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.
В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца
Проект помогает молодым людям реализовывать свои инициативы, развивать лидерские качества и получать поддержку как для студенческих проектов, так и для личного профессионального и образовательного роста.
Студенты региона в числе победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта
Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»
Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин принял участие в акции «Елка желаний»
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»

82
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»

В Москве, в Конгресс-центре РЭУ им. Г.В. Плеханова, прошло торжественное награждение Российской национальной премии «Студент года». Лауреатами и победителями проекта Российского Союза Молодежи стали 90 талантливых студентов и студенческих объединений, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.

В течение трёх дней участники проходили конкурсные испытания: рассказывали о себе и своих инициативах в рамках самопрезентации, пробовали силы в деловой игре, а также проходили тестирование и профильные испытания по номинациям.

Победу в номинации «Доброволец года» среди образовательных организаций высшего образования одержала Динара Адельшина, боец студенческого педагогического отряда «ГАВ» Самарского государственного социально-педагогического университета.

«Путь к этой награде был долгим: от факультетского этапа — к университетскому, затем областному и, наконец, всероссийскому. Каждый этап стал важной ступенью моего личного и профессионального роста. Особенно символично, что эта победа пришла в конце года — как итог большого пути и одновременно как новые возможности. Эта награда — общая. Она принадлежит всем, кто был рядом, поддерживал, вдохновлял и верил. И я искренне благодарна за возможность быть частью добровольческого движения и представлять свой университет на таком высоком уровне», — поделилась эмоциями Диана.

В Российских студенческих отрядах, помимо трудоустройства молодёжи, существует добровольческая акция «Снежный десант», которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году. Сегодня эта масштабная молодёжная инициатива реализуется по всей стране и объединяет в себе целый комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности среди молодёжи, профориентацию, помощь в трудоустройстве и популяризацию здорового образа жизни.

Напомним, что Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны.

Фото – министерство молодежной политики Самарской области

