Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
В Самаре 87-летнюю пенсионерку обманули на 440 тысяч рублей

В отдел полиции города Самары обратилась 87-летняя местная жительница с заявлением о хищении 440 000 руб. В ходе работы сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, который представился сотрудником пенсионного фонда и под предлогом декларирования денежных средств убедил женщину срочно их передать курьеру. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и передала неизвестной женщине наличные деньги возле своего дома. Когда мошенник перестал выходить на связь потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Мошенники стали притворяться медсестрами и учителями в разговорах со школьниками
12 декабря 2025, 11:10
По одной из схем жертвам звонит лжеучитель с требованием срочно обновить электронный дневник ребенка. Другой вариант — звонок от "медсестры", которая... Криминал
79-летняя тольяттинка дважды съездила в Москву по указке мошенника
11 декабря 2025, 09:27
Всё началось с безобидного знакомства в социальной сети: пожилая женщина завязала переписку с мужчиной, который представился жителем одного из континентов. Криминал
Испугавшись, самарец отдал преступнику 2 млн рублей
10 декабря 2025, 12:27
Мужчине 1972 г.р. поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Криминал
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
