В Самаре 87-летнюю пенсионерку обманули на 440 тысяч рублей

В отдел полиции города Самары обратилась 87-летняя местная жительница с заявлением о хищении 440 000 руб. В ходе работы сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, который представился сотрудником пенсионного фонда и под предлогом декларирования денежных средств убедил женщину срочно их передать курьеру. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и передала неизвестной женщине наличные деньги возле своего дома. Когда мошенник перестал выходить на связь потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.