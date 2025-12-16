МВД предупредило о схеме мошенников с функцией демонстрации экрана смартфона

Мошенники все чаще прибегают к схеме, в которой под видом работодателя требуют у жертвы включать демонстрацию экрана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Под видом формальной процедуры злоумышленники получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях", — пояснили в ведомстве.

По словам киберполицейских, для этого "работодатель" или "сотрудник службы безопасности" под предлогом проверки на лояльность или подтверждения отсутствия связей с конкурентами требует, чтобы пользователь включил демонстрацию экрана и показал личные чаты, настройки конфиденциальности и активные сеансы, местоположение через картографические сервисы.

В управлении напомнили, что использовать функцию "демонстрация экрана" при общении с незнакомыми людьми следует с осторожностью, пишет РИА Новости.