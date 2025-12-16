Я нашел ошибку
Главные новости:
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.45
-0.28
EUR 93.23
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК

123
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК

16 ноября состоялось заседание комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию под председательством Николая Сомова. От депутатского корпуса в работе приняли участие заместитель председателя комитета Николай Панченко, депутаты Михаил Абдалкин, Александра Конзерук, Владимир Купцов, Владимир Субботин и Максим Федоров.

На решение кадровой проблемы в самарском агропроме нацелены два законопроекта, получившие поддержку профильного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента.

Один из них предполагает увеличение вдвое размера единовременной денежной выплаты молодым специалистам. Для тех, кто имеет высшее профессиональное образование, господдержка составит 414 тысяч рублей, среднее образование – 207 тысяч рублей. Выплачивать эту сумму планируется в два этапа равными частями, причем вторая часть будет доступна спустя три года работы в АПК.

В два раза возрастет и ежемесячная выплата: выпускникам вузов предлагается установить ее в размере 22 тысяч рублей, выпускникам колледжей и техникумов – от 8 до 12 тысяч рублей. Кроме того, эту финансовую поддержку молодые специалисты смогут получать не три года, как это установлено законодательством в настоящее время, а на протяжении шести лет.

Второй законопроект расширяет круг получателей господдержки. Перечень организаций, работая в которых молодые специалисты смогут рассчитывать на помощь государства на старте карьеры, предлагается дополнить предприятиями по производству пищевых продуктов и напитков, а также по хранению и складированию зерна, расположенных в сельских районах. К таким предприятиям, например, относятся маслоэкстракционные заводы, расположенные в Богатовском, Безенчукском, Кинель-Черкасском, Хворостянском и других районах губернии. По предварительным расчётам, ежемесячные и единовременные выплаты смогут получать дополнительно свыше ста молодых специалистов.

Эти нововведения будут закреплены в региональном законе "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области". Поправки в закон подготовил профильный комитет и парламентская фракция "Единая Россия", их финансирование уже предусмотрено в областном бюджете, пишет Сова.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
213
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
16 декабря 2025  11:55
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
185
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
16 декабря 2025  11:34
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
185
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
216
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
16 декабря 2025  09:30
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
212
Весь список