В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК

16 ноября состоялось заседание комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию под председательством Николая Сомова. От депутатского корпуса в работе приняли участие заместитель председателя комитета Николай Панченко, депутаты Михаил Абдалкин, Александра Конзерук, Владимир Купцов, Владимир Субботин и Максим Федоров.

На решение кадровой проблемы в самарском агропроме нацелены два законопроекта, получившие поддержку профильного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента.



Один из них предполагает увеличение вдвое размера единовременной денежной выплаты молодым специалистам. Для тех, кто имеет высшее профессиональное образование, господдержка составит 414 тысяч рублей, среднее образование – 207 тысяч рублей. Выплачивать эту сумму планируется в два этапа равными частями, причем вторая часть будет доступна спустя три года работы в АПК.



В два раза возрастет и ежемесячная выплата: выпускникам вузов предлагается установить ее в размере 22 тысяч рублей, выпускникам колледжей и техникумов – от 8 до 12 тысяч рублей. Кроме того, эту финансовую поддержку молодые специалисты смогут получать не три года, как это установлено законодательством в настоящее время, а на протяжении шести лет.



Второй законопроект расширяет круг получателей господдержки. Перечень организаций, работая в которых молодые специалисты смогут рассчитывать на помощь государства на старте карьеры, предлагается дополнить предприятиями по производству пищевых продуктов и напитков, а также по хранению и складированию зерна, расположенных в сельских районах. К таким предприятиям, например, относятся маслоэкстракционные заводы, расположенные в Богатовском, Безенчукском, Кинель-Черкасском, Хворостянском и других районах губернии. По предварительным расчётам, ежемесячные и единовременные выплаты смогут получать дополнительно свыше ста молодых специалистов.



Эти нововведения будут закреплены в региональном законе "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области". Поправки в закон подготовил профильный комитет и парламентская фракция "Единая Россия", их финансирование уже предусмотрено в областном бюджете, пишет Сова.