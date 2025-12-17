Самарский оперный театр завершил выступление в Минске

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.
В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца
Проект помогает молодым людям реализовывать свои инициативы, развивать лидерские качества и получать поддержку как для студенческих проектов, так и для личного профессионального и образовательного роста.
Студенты региона в числе победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта
Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта
Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря
Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»
Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин принял участие в акции «Елка желаний»
Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин принял участие в акции «Елка желаний»
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский оперный театр завершил выступление в Минске

112
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске

16 декабря на сцене Большого театра Беларуси Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил один из своих знаковых спектаклей – обладателя уникальной премии «Маэстро» Российской Национальной премии «Золотая Маска» – оперу Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита», что стало центральным событием XV Минского международного Рождественского оперного форума.

Генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова: «Сегодня – настоящий праздник в Большом театре. Прежде всего я хочу поблагодарить инициаторов возвращения Самарского театра на нашу сцену – генерального директора театра Наталию Юрьевну Макарову и художественного руководителя Евгения Дмитриевича Хохлова. Это – дружба, проверенная временем, а главное – полное взаимопонимание.

То, что мы увидели сегодня, – настоящее потрясение. Мы не избалованы подобной музыкой, такой эстетикой, такой глубиной. Спасибо за высокое искусство, за прекрасную постановку, за сценографию, за великолепную драматическую игру, за ваши голоса, ваш талант.

Приезжайте в Минск – мне кажется, вам здесь по-настоящему понравилось. Наша сцена открывает пространство для любых смелых экспериментов…».

 

На сцене Большого театра Беларуси партии исполнили: Маргарита – Евгения Бумбу; Мастер – Владимир Боровиков; Понтий Пилат – Степан Волков; Иешуа – Роман Николаев; Воланд – Максим Сударев; Левий Матвей – Максим Зырянов; Иуда – Иван Волков; Иван Бездомный – Ренат Латыпов; Здравомыслящий – Анатолий Невдах; Каифа – Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области; Крысобой – Артём Камалитдинов; Низа – Анна Костенко; Начальник тайной стражи – Иван Пилюкшин; Критики – Григорий Жучковский, Владислав Новичков, Георгий Шагалов; Служанка – Софья Коляда; Простоволосая – Екатерина Рогачёва; Гестас – Виктор Кондратюк; Дисмас – Евгений Саврасов; Коровьев — Дмитрий Пономарёв, заслуженный артист Самарской области; Бегемот — Максим Маренин.

 

За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижёр театра Евгений Хохлов.

 

Либретто Юрия Димитрина и Виталия Фиалковского по одноименному роману Михаила Афанасьевича Булгакова. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов. Режиссёр-постановщик – Юрий Александров. Художник-постановщик – Сергей Новиков. Художник по свету – Ирина Вторникова. Балетмейстер-постановщик – Надежда Калинина. Художник по видеоконтенту - Digital Opera Saint-Petersburg.

 

Также в Минске состоялась деловая встреча руководителей Шостакович опера балет – генерального директора Наталии Макаровой и художественного руководителя Евгения Хохлова с генеральным директором Большого театра Беларуси Екатериной Дуловой и художественным руководителем театра Артёмом Макаровым. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Были достигнуты договоренности об участии Большого театра Беларуси в Международном фестивале искусств «Шостакович. Над временем» в сентябре 2026 года с оперными спектаклями «Дикая охота короля Стаха» В. Солтана и «Орлеанская дева» П. Чайковского. В планах самарского коллектива – выступление на сцене Большого театра Беларуси в июле 2027 года в рамках творческого проекта «Гастрольное лето».

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович опера балет: «Мы очень благодарны руководству Большого театра Беларуси, что обратили внимание именно на этот спектакль и пригласили нас выступить перед гостями такого масштабного форума.

Мы очень надеемся, что наши отношения с Республикой Беларусь продолжатся и к нам в гости, как и прежде, будут приезжать артисты этого прекрасного театра. Подписанный два года назад меморандум о двустороннем сотрудничестве способствует укреплению наших творческих связей».

Фото Степан Волков

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
80
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
162
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
166
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
198
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
515
Весь список