Самарский оперный театр завершил выступление в Минске

16 декабря на сцене Большого театра Беларуси Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил один из своих знаковых спектаклей – обладателя уникальной премии «Маэстро» Российской Национальной премии «Золотая Маска» – оперу Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита», что стало центральным событием XV Минского международного Рождественского оперного форума.

Генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова: «Сегодня – настоящий праздник в Большом театре. Прежде всего я хочу поблагодарить инициаторов возвращения Самарского театра на нашу сцену – генерального директора театра Наталию Юрьевну Макарову и художественного руководителя Евгения Дмитриевича Хохлова. Это – дружба, проверенная временем, а главное – полное взаимопонимание.

То, что мы увидели сегодня, – настоящее потрясение. Мы не избалованы подобной музыкой, такой эстетикой, такой глубиной. Спасибо за высокое искусство, за прекрасную постановку, за сценографию, за великолепную драматическую игру, за ваши голоса, ваш талант.

Приезжайте в Минск – мне кажется, вам здесь по-настоящему понравилось. Наша сцена открывает пространство для любых смелых экспериментов…».

На сцене Большого театра Беларуси партии исполнили: Маргарита – Евгения Бумбу; Мастер – Владимир Боровиков; Понтий Пилат – Степан Волков; Иешуа – Роман Николаев; Воланд – Максим Сударев; Левий Матвей – Максим Зырянов; Иуда – Иван Волков; Иван Бездомный – Ренат Латыпов; Здравомыслящий – Анатолий Невдах; Каифа – Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области; Крысобой – Артём Камалитдинов; Низа – Анна Костенко; Начальник тайной стражи – Иван Пилюкшин; Критики – Григорий Жучковский, Владислав Новичков, Георгий Шагалов; Служанка – Софья Коляда; Простоволосая – Екатерина Рогачёва; Гестас – Виктор Кондратюк; Дисмас – Евгений Саврасов; Коровьев — Дмитрий Пономарёв, заслуженный артист Самарской области; Бегемот — Максим Маренин.

За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижёр театра Евгений Хохлов.

Либретто Юрия Димитрина и Виталия Фиалковского по одноименному роману Михаила Афанасьевича Булгакова. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов. Режиссёр-постановщик – Юрий Александров. Художник-постановщик – Сергей Новиков. Художник по свету – Ирина Вторникова. Балетмейстер-постановщик – Надежда Калинина. Художник по видеоконтенту - Digital Opera Saint-Petersburg.

Также в Минске состоялась деловая встреча руководителей Шостакович опера балет – генерального директора Наталии Макаровой и художественного руководителя Евгения Хохлова с генеральным директором Большого театра Беларуси Екатериной Дуловой и художественным руководителем театра Артёмом Макаровым. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Были достигнуты договоренности об участии Большого театра Беларуси в Международном фестивале искусств «Шостакович. Над временем» в сентябре 2026 года с оперными спектаклями «Дикая охота короля Стаха» В. Солтана и «Орлеанская дева» П. Чайковского. В планах самарского коллектива – выступление на сцене Большого театра Беларуси в июле 2027 года в рамках творческого проекта «Гастрольное лето».

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович опера балет: «Мы очень благодарны руководству Большого театра Беларуси, что обратили внимание именно на этот спектакль и пригласили нас выступить перед гостями такого масштабного форума.

Мы очень надеемся, что наши отношения с Республикой Беларусь продолжатся и к нам в гости, как и прежде, будут приезжать артисты этого прекрасного театра. Подписанный два года назад меморандум о двустороннем сотрудничестве способствует укреплению наших творческих связей».

Фото Степан Волков