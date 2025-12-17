Дополнительные электрички запустят между Самарой и Отрадным с 1 января

Дополнительная пара электропоездов будет возить пассажиров между Самарой и Отрадным с 1 января 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе пригородной пассажирской компании.

Каждый день электричка из Самары до станции Новоотрадной будет отправляться в 12:15. В пункт назначения поезд прибудет в 13:59.

В обратный путь электропоезд поедет в 15:06, в Самару он приедет в 17:09.В пассажирской компании отмечают, что дополнительные рейсы будут удобны пассажирам, которые уезжают в первой половине дня, а возвращаются – во второй, пишет Самарская газета.