Новогодние почтовые марки поступили в Самарскую область

В почтовое обращение вышла праздничная новогодняя марка. На ней представлена работа Анастасии Ляшенко — символ наступающего года, красная лошадь на фоне почтового ящика и новогоднего узора, матрёшка. Этот эскиз победил на Всероссийском конкурсе рисунка среди профессиональных художников, который проводится уже восьмой год.

Номинал марки — 33 руб., тираж составил 450 000 экземпляров, в Самарскую область поступило 4 500 таких марок. Они будут доступны в центральном почтовом отделении на ул. Ленинградской, 24. Здесь же, и в других в почтовых отделениях Самарской области к празднику можно приобрести конверты «С Новым годом!» и поздравительные открытки.

Кроме того, в отделении 443010 хранится специальный почтовый штемпель «С Новым годом и Рождеством!». Все желающие могут поставить его оттиск на свои письма и открытки по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 144. Для этого нужно обратиться к сотруднику в зале.

«Новогодняя почта — особенная сама по себе. Традиционно в эти дни письма и открытки наполняются самыми искренними пожеланиям и верой в чудеса. Специальная новогодняя марка на почтовом отправлении становится не просто знаком оплаты, а проявлением особого внимания и заботы, дарит получателю праздничное настроение уже в момент, когда он берёт послание в руки. Поэтому на Почте мы всегда с нетерпением ждём выхода новогодних марок — они ценны как для филателистов, так и для всех, кто в преддверии праздника отправляет поздравления своим родным и близким, коллегам и партнёрам», — уверен директор группы регионов «Поволжья» Почты России Андрей Попов.

Добавим, государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.