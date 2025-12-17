Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области

88
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области

Об этом сообщил Игорь Комаров на совещании с высшими должностными лицами регионов ПФО.

16 декабря 2025 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел совещание с высшими должностными лицами регионов. Обсуждались актуальные вопросы общественно-политического и социально-экономического развития субъектов Федерации.

Среди ключевых тем – новый электоральный цикл и выборы депутатов Государственной Думы 2026 года. Запланированы также выборы глав трех регионов округа (Мордовия, Пензенская и Ульяновская области), депутатов семи законодательных собраний, представительных органов четырех административных центров, массовые муниципальные выборы. Полпред подчеркнул важность создания условий для легитимности, прозрачности выборов и общественно-политической стабильности.

Особое внимание было уделено интеграции участников СВО в мирную жизнь, экономику и социальные проекты, а также комплексной поддержке их семей. Приоритеты для демобилизованных ветеранов – трудоустройство, другие формы занятости и диспансеризация. В ПФО трудоустроены более двух третей военнослужащих, столько же бойцов завершили медицинское обследование, в этом поддержку оказывают филиалы Фонда «Защитники Отечества» и межведомственные комиссии. На федеральном уровне разрабатываются единые подходы.

На особом контроле – повышение инвестиционной привлекательности регионов. Полпред подчеркнул, что важно выстроить эффективные механизмы обратной связи с бизнесом, деловыми объединениями и уполномоченными по защите прав предпринимателей. Обсуждалась ситуация на рынке труда и реализация национального проекта «Кадры».

В завершение совещания Игорь Комаров отметил, что в 2026 году окружной молодежный форум «Иволга» пройдет в Самарской области в формате Форума Движения Первых. Полпред также поблагодарил губернаторов за поддержку проекта «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья»: в нем участвовали более 400 солистов и коллективов из всех регионов, создано семь видеоклипов, собравших свыше 16 млн просмотров. Проект высоко оценен на федеральном уровне.

В ходе совещания с высшими должностными лицами были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
60
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
138
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
174
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
508
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
468
Весь список