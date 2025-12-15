«РКС-Самара»: мошенники изобретают новые способы обмана 

Мошенники изобретают новые способы обмана. «РКС-Самара» уже неоднократно предупреждали жителей об агрессивной рекламе по необязательной замене приборов учёта. Сейчас может появиться новая «услуга» мошенников – якобы проверка качества воды в квартирах. О таком способе предупредил своих абонентов водоканал Санкт-Петербурга, а значит скоро, возможно, такой обман появится и в Самаре.

Злоумышленники используют способы психологического воздействия, которые могут повлиять на принятие неверных решений. Предупредите своих пожилых знакомых и родственников: агрессивный напор и призывы к немедленным действиям – отличительные признаки мошенников. Категорически нельзя называть кому бы то ни было коды из смс, цифры своей карты и другие персональные данные. Нельзя поддаваться на уговоры перевести деньги на «безопасный» счёт.

Сотрудники «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») не ходят по квартирам жителей, не обзванивают их и не просят сообщить какие-то данные.

Установка или замена счётчиков производится только после вызова, подачи заявления абонентом. Сроки поверки счётчиков и другие данные указаны в квитанциях об оплате и в личном кабинете https://lk.roscomsys.ru

Забор проб для проверки качества воды ресурсной компанией производится не в квартирах, а на уличных сетях в соответствии с производственным графиком, а также по обращению контролирующих органов или УК.

Будьте, пожалуйста, внимательны!

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»