«РКС-Самара»: мошенники изобретают новые способы обмана 

Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 75%.
В Самаре продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном
Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.
«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения.
В регионе начал работу первый центр «Самарское долголетие» для старшего поколения
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица.
16 декабря в регионе без осадков, до -13°С
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: мошенники изобретают новые способы обмана 

176
Сейчас может появиться новая «услуга» мошенников – якобы проверка качества воды в квартирах.

Мошенники изобретают новые способы обмана. «РКС-Самара» уже неоднократно предупреждали жителей об агрессивной рекламе по необязательной замене приборов учёта. Сейчас может появиться новая «услуга» мошенников – якобы проверка качества воды в квартирах. О таком способе предупредил своих абонентов водоканал Санкт-Петербурга, а значит скоро, возможно, такой обман появится и в Самаре.  

Злоумышленники используют способы психологического воздействия, которые могут повлиять на принятие неверных решений. Предупредите своих пожилых знакомых и родственников: агрессивный напор и призывы к немедленным действиям – отличительные признаки мошенников. Категорически нельзя называть кому бы то ни было коды из смс, цифры своей карты и другие персональные данные. Нельзя поддаваться на уговоры перевести деньги на «безопасный» счёт.

Сотрудники «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») не ходят по квартирам жителей, не обзванивают их и не просят сообщить какие-то данные.

Установка или замена счётчиков производится только после вызова, подачи заявления абонентом. Сроки поверки счётчиков и другие данные указаны в квитанциях об оплате и в личном кабинете https://lk.roscomsys.ru

Забор проб для проверки качества воды ресурсной компанией производится не в квартирах, а на уличных сетях в соответствии с производственным графиком, а также по обращению контролирующих органов или УК.

Будьте, пожалуйста, внимательны! 

 

Фото:  пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
12 декабря 2025, 17:47
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары. ЖКХ
672
Адреса, где возможны кратковременные отключения ХВС для профилактических работ на сетях.
12 декабря 2025, 16:13
«РКС-Самара»: о запланированных ремонтных работах на предстоящую неделю
Адреса, где возможны кратковременные отключения ХВС для профилактических работ на сетях. ЖКХ
597
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
05 декабря 2025, 16:00
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды. ЖКХ
1628

В центре внимания
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
99
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
161
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
223
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
397
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
201
Весь список