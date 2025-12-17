Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox, если та действительно готова соблюдать российские законы, сообщает РИА Новости.

"Руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе", — говорится в релизе.

Roblox — это онлайн-площадка, где пользователи могут создавать свои игры и быть участниками чужих.

Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов. Ее руководство выразило готовность постепенно адаптировать свою деятельность, чтобы привести в соответствие с российскими законами.

Фото: freepik.com