Главные новости:
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.
18 декабря в Отрадном состоится день донора
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка.
В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox

129
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.

Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox, если та действительно готова соблюдать российские законы, сообщает РИА Новости.

"Руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе", — говорится в релизе.

Roblox — это онлайн-площадка, где пользователи могут создавать свои игры и быть участниками чужих.

Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов. Ее руководство выразило готовность постепенно адаптировать свою деятельность, чтобы привести в соответствие с российскими законами.

 

Фото:  freepik.com

