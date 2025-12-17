18 декабря в Отрадном состоится день донора при участии специалистов Самарской областной клинической станции переливания крови.



Донорский пункт будет развернут:

с 9:00 до 11:30

в Отрадненской городской больнице (ул. Ленина, 61).



При себе необходимо иметь оригинал паспорта РФ и СНИЛС.



В акции смогут принять участие все желающие, у кого не будет выявлено противопоказаний. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: www.donorsamara.ru



После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.





Фото: минздрав СО