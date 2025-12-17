Я нашел ошибку
Будет временно перекрыта одна полоса движения и организован реверсивный поток для обеспечения бесперебойного движения транспорта.
Временно будет ограничено движение на участке трассы М-5 «Урал»
Заработную плату работников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.
В Самаре экс-сотрудник вуза 19 лет получал заплату за фиктивно устроенных на работу слесарей – сантехников
Ранее в СМИ появились кадры с анимационным изображением президента России с героями мультсериала Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.
"Союзмультфильм": Путин появится в одной из серий "Простоквашино"
Наряду с отраслевой научной литературой библиотечный фонд обновили и значительным количеством художественных произведений.
Фонд СОУНБ пополнился более 5,5 тысячами книжных новинок
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.
18 декабря в Отрадном состоится день донора
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка.
В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В Самаре экс-сотрудник вуза 19 лет получал заплату за фиктивно устроенных на работу слесарей – сантехников

Заработную плату работников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.

Собранные следственным отделом по Октябрьскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  бывшему сотруднику высшего учебного заведения. 

В период с 2003 года по 2022 год фигурант, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, устроил в указанную организацию четырех граждан на должности слесарей – сантехников,  которые с момента трудоустройства фактически не осуществляли свои должностные обязанности и не посещали рабочее место. Заработную плату работников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишении свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

