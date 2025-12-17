В Самаре экс-сотрудник вуза 19 лет получал заплату за фиктивно устроенных на работу слесарей – сантехников

Собранные следственным отделом по Октябрьскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику высшего учебного заведения.

В период с 2003 года по 2022 год фигурант, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, устроил в указанную организацию четырех граждан на должности слесарей – сантехников, которые с момента трудоустройства фактически не осуществляли свои должностные обязанности и не посещали рабочее место. Заработную плату работников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишении свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.