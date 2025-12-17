Временно будет ограничено движение на участке трассы М-5 «Урал»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области на основании информации ФКУ «Поволжуправтодор» информирует о временном изменении схемы организации дорожного движения на федеральной трассе М-5 «Урал».

В связи с работами по устранению дефектов на железнодорожном переезде будет ограничено движение на участке км 960 трассы М-5 «Урал»Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.

Сроки ограничения:

с 22:00 17 декабря 2025 года до 06:00 18 декабря 2025 года.

На указанном участке будет временно перекрыта одна полоса движения и организован реверсивный поток для обеспечения бесперебойного движения транспорта.