"Союзмультфильм": Путин появится в одной из серий "Простоквашино"

Киностудия "Союзмультфильм" подтвердила ТАСС подлинность кадров из эпизода мультфильма "Простоквашино", на которых изображен президент РФ Владимир Путин.

"Да, кадр подлинный, мы можем подтвердить, что серия с участием президента будет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появились кадры с анимационным изображением президента России с героями мультсериала Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.

Как сообщает РИА Новости, Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения РФ и ее культуры в мире, и такой герой появится. Говоря о планах по созданию нового персонажа, она выразила мнение, что "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в тот же день заявил, что появление образа президента в качестве персонажа мультфильма не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть жизни всей страны.