Будет временно перекрыта одна полоса движения и организован реверсивный поток для обеспечения бесперебойного движения транспорта.
Временно будет ограничено движение на участке трассы М-5 «Урал»
Заработную плату работников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.
В Самаре экс-сотрудник вуза 19 лет получал заплату за фиктивно устроенных на работу слесарей – сантехников
Ранее в СМИ появились кадры с анимационным изображением президента России с героями мультсериала Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.
"Союзмультфильм": Путин появится в одной из серий "Простоквашино"
Наряду с отраслевой научной литературой библиотечный фонд обновили и значительным количеством художественных произведений.
Фонд СОУНБ пополнился более 5,5 тысячами книжных новинок
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.
18 декабря в Отрадном состоится день донора
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка.
В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Киностудия "Союзмультфильм" подтвердила ТАСС подлинность кадров из эпизода мультфильма "Простоквашино", на которых изображен президент РФ Владимир Путин.

"Да, кадр подлинный, мы можем подтвердить, что серия с участием президента будет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появились кадры с анимационным изображением президента России с героями мультсериала Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.

 

Как сообщает РИА Новости, Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения РФ и ее культуры в мире, и такой герой появится. Говоря о планах по созданию нового персонажа, она выразила мнение, что "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в тот же день заявил, что появление образа президента в качестве персонажа мультфильма не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть жизни всей страны.

