18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»

18 декабря 2025 года, в День образования органов ЗАГС России, комитетом ЗАГС Самарской области запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!», целью которого является повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи. (16+)

К участию в форуме приглашены студенты высших учебных заведений г.о. Самара, лидеры общественных организаций, представители профильных государственных структур, эксперты в области семейных отношений.

Работа форума пройдет в интерактивном формате, первый блок -информационная сессия на которой выступят представители профильных структур и ведомств, представитель общественного движения «Быть Мамой», представитель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. На сессии будут затронуты аспекты осознанного вступления в брак, ответственного родительства, мер социальной поддержки молодых семей. Планируется приглашение супружеской пары как мотиватора крепких семейных отношений.

Второй блок – тренинг «Сила V Семье» в группах на темы: семья как ценность; финансовая грамотность молодой семьи; планирование семьи и репродуктивное здоровье.

Информационные сессии со студентами ВУЗов и СУЗов пройдут 18.12.2025 во всех муниципальных образованиях региона.

Дата и время проведения мероприятия: 18 декабря 2025 года, 11:00-14:00.

Место проведения: Молодежный многофункциональный центр Самарской области, г. Самара, проспект Масленникова, д. 37.

Фото: pxhere.com