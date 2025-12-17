Я нашел ошибку
Главные новости:
Будет временно перекрыта одна полоса движения и организован реверсивный поток для обеспечения бесперебойного движения транспорта.
Временно будет ограничено движение на участке трассы М-5 «Урал»
Заработную плату работников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.
В Самаре экс-сотрудник вуза 19 лет получал заплату за фиктивно устроенных на работу слесарей – сантехников
Ранее в СМИ появились кадры с анимационным изображением президента России с героями мультсериала Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.
"Союзмультфильм": Путин появится в одной из серий "Простоквашино"
Наряду с отраслевой научной литературой библиотечный фонд обновили и значительным количеством художественных произведений.
Фонд СОУНБ пополнился более 5,5 тысячами книжных новинок
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.
18 декабря в Отрадном состоится день донора
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка.
В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Фонд СОУНБ пополнился более 5,5 тысячами книжных новинок

170
Наряду с отраслевой научной литературой библиотечный фонд обновили и значительным количеством художественных произведений.

В 2025 году благодаря федеральной программе фонд Самарской областной научной библиотеки пополнился более 5,5 тысячами книжных новинок на сумму 5,7 млн рублей.

Как отмечает заместитель директора по основной деятельности библиотеки Наталья Николаевна Никулина, при выборе литературы уделялось особое внимание заказу научных монографий, научно-популярных книг по истории, праву, экономике, филологии, философии, энциклопедическим и справочным изданиям.

«Мы стараемся отвечать запросам наших читателей, значительная часть которых приходят к нам за изданиями, которые трудно найти в книжных магазинах и в интернете», – добавила замдиректора.

Наряду с отраслевой научной литературой библиотечный фонд обновили и значительным количеством художественных произведений, вышедших в крупнейших издательствах России: это «Азбука-Аттикус», «АСТ», «ЭКСМО», «Яуза-каталог», «Питер», «АД Маргинем Пресс», «Юрайт», «Центрполиграф», «Проспект», «Вече», «Феникс» и др. Приоритет в отборе художественной литературы отдавался изданиям авторов – лауреатов престижных литературных премий, таких как «Большая книга», «Ясная поляна», «Лицей» и др.

Для читателей библиотеки новая литература доступна в Пространстве открытого чтения на постоянно действующей выставке «Новые книги из фондов библиотеки». Здесь представлены сотни работ, посвящённых гуманитарным, естественным и техническим наукам. Выставка обновляется несколько раз в год по мере поступления новых книг и работает в режиме читального зала. Большую часть приобретенных изданий можно взять домой в отделе абонемента по адресу: ул. Мичурина, д. 58.

Новые книжные поступления помогли обновить выставку в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде», который посвящен подвигам участников специальной военной операции и сохранению исторической памяти.

Приобретенные книги также направлены на обновление фонда «Библиобуса» – мобильного библиотечного комплекса, который обслуживает население удалённых населенных пунктов, где нет стационарных библиотек. Миссия мобильной библиотеки заключается в том, чтобы сформировать актуальный отраслевой фонд, который поможет нашим жителям в их профессиональной деятельности и сможет разнообразить их досуг.
С книжными новинками читатели могут ознакомиться и на виртуальной выставке «Новые поступления книг».

 

Фото:  минкульт СО

 

Теги: Самара

