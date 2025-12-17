Фонд СОУНБ пополнился более 5,5 тысячами книжных новинок

В 2025 году благодаря федеральной программе фонд Самарской областной научной библиотеки пополнился более 5,5 тысячами книжных новинок на сумму 5,7 млн рублей.

Как отмечает заместитель директора по основной деятельности библиотеки Наталья Николаевна Никулина, при выборе литературы уделялось особое внимание заказу научных монографий, научно-популярных книг по истории, праву, экономике, филологии, философии, энциклопедическим и справочным изданиям.

«Мы стараемся отвечать запросам наших читателей, значительная часть которых приходят к нам за изданиями, которые трудно найти в книжных магазинах и в интернете», – добавила замдиректора.

Наряду с отраслевой научной литературой библиотечный фонд обновили и значительным количеством художественных произведений, вышедших в крупнейших издательствах России: это «Азбука-Аттикус», «АСТ», «ЭКСМО», «Яуза-каталог», «Питер», «АД Маргинем Пресс», «Юрайт», «Центрполиграф», «Проспект», «Вече», «Феникс» и др. Приоритет в отборе художественной литературы отдавался изданиям авторов – лауреатов престижных литературных премий, таких как «Большая книга», «Ясная поляна», «Лицей» и др.

Для читателей библиотеки новая литература доступна в Пространстве открытого чтения на постоянно действующей выставке «Новые книги из фондов библиотеки». Здесь представлены сотни работ, посвящённых гуманитарным, естественным и техническим наукам. Выставка обновляется несколько раз в год по мере поступления новых книг и работает в режиме читального зала. Большую часть приобретенных изданий можно взять домой в отделе абонемента по адресу: ул. Мичурина, д. 58.

Новые книжные поступления помогли обновить выставку в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде», который посвящен подвигам участников специальной военной операции и сохранению исторической памяти.

Приобретенные книги также направлены на обновление фонда «Библиобуса» – мобильного библиотечного комплекса, который обслуживает население удалённых населенных пунктов, где нет стационарных библиотек. Миссия мобильной библиотеки заключается в том, чтобы сформировать актуальный отраслевой фонд, который поможет нашим жителям в их профессиональной деятельности и сможет разнообразить их досуг.

С книжными новинками читатели могут ознакомиться и на виртуальной выставке «Новые поступления книг».

Фото: минкульт СО