Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Павел Фефилов, Капитолина Кряковцева и Арсений Ивлев - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию.
В Тольятти завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек. 
В Самарской области завершил работу деловой форум «Мой бизнес 63
Матч против «Оренбурга» состоится 4 марта в 19:30 по самарскому времени. Игра пройдёт на «Солидарность Самара Арене».
Первый домашний матч 2026 года «Крылья Советов» проведут 4 марта
Наша команда возобновит чемпионат 1 марта в 19:00 гостевым матчем в Москве с «Динамо».
Опубликован календарь матчей Мир РПЛ с 19 по 22 тура
Также оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга и одну жительницу Ленинградской области в возрасте от 25 до 59 лет.
В Петербурге задержали предполагаемого организатора незаконных браков мигрантов с россиянками
Особое внимание в чапаевском центре уделено семьям с детьми-инвалидами и с ОВЗ. Для них работает «Пункт социального проката».
Семейный многофункциональный центр открылся сегодня в Чапаевске
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В Петербурге задержали предполагаемого организатора незаконных браков мигрантов с россиянками

95
Также оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга и одну жительницу Ленинградской области в возрасте от 25 до 59 лет.

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла незаконную схему легализации мигрантов через фиктивные браки, задержаны предполагаемый организатор "бизнеса" и шесть подставных невест в возрасте до 59 лет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, передает РИА Новости.

Как отмечается, правоохранители задержали предполагаемого организатора незаконной схемы, который вместе с соучастниками занимался подбором россиянок, готовых за деньги вступить в брак с иностранцем. После заключения фиктивного брака для мигрантов оформлялся полный пакет документов для передачи в уполномоченные органы.

"В результате иностранцы, среди которых были как выходцы из ближнего зарубежья, так и граждане африканских государств, получали разрешение на временное проживание в нашей стране сроком до трёх лет", – пояснили в ГУМВД.

Помимо предполагаемого организатора "бизнеса", оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга и одну жительницу Ленинградской области в возрасте от 25 до 59 лет. По предварительным данным, через ЗАГС были созданы не менее 20 фиктивных семей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Организация незаконной миграции".

Теги: Уголовное дело

