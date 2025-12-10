Я нашел ошибку
Отмечается, что у будущего фильма пока нет режиссера, а спродюсирует его собственная киностудия Деппа IN.2 Film.
Джонни Депп  готовится сыграть в англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"
С посетителя требуют  847 тыс. рублей. Предварительное заседание по делу состоится в Калининском районном суде города 26 января.
Эрмитаж подал в суд на посетителя, который сел на трон Павла I и повредил его
Фильм раскроет жизненный путь самарского поэта Александра Ширяевца, близкого друга Сергея Есенина. Именно Есенин дал ему это красивое прозвание — «Баюн Жигулей и Волги».
В СОХМ состоится премьера документального фильма «Баюн Жигулей и Волги»
Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены с места ДТП в больницу.
В Тольятти водитель большегруза при развороте не уступил дорогу и столкнулся с а/м Datsun
Зрители дружно подпевали артистам и провожали каждый номер оглушительными, по-настоящему бурными аплодисментами.
В Исаклинском районном ДК выступил Самарский губернский русский народный хор
Вместо того, чтобы назидательно перечислять их отличия друг от друга,  наоборот - вам покажут их как близнецов, если не двойников.
Музей имени Алабина: новая выставка "Здесь вам не тут", посвященная путанице Самары и Саратова
По предварительным данным полицейских пострадал 21-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110.
Смертельное ДТП в Волжском районе: ВАЗ 2110 врезался в препятствие, скончался 19-летний пассажир
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
Американский актер Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", он также выступит в качестве продюсера кинокартины, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Variety.

"Джонни Депп готовится сыграть главную роль в первой в истории англоязычной экранизации классического произведения русской литературы "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова", - говорится в публикации.

Отмечается, что у будущего фильма пока нет режиссера, а спродюсирует его собственная киностудия Деппа IN.2 Film.

Ожидается, что работа над картиной начнется в конце 2026 года.

