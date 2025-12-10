Джонни Депп  готовится сыграть в англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"

Американский актер Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", он также выступит в качестве продюсера кинокартины, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Variety.

"Джонни Депп готовится сыграть главную роль в первой в истории англоязычной экранизации классического произведения русской литературы "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова", - говорится в публикации.

Отмечается, что у будущего фильма пока нет режиссера, а спродюсирует его собственная киностудия Деппа IN.2 Film.

Ожидается, что работа над картиной начнется в конце 2026 года.