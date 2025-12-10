В СОХМ состоится премьера документального фильма «Баюн Жигулей и Волги»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены с места ДТП в больницу.
В Тольятти водитель большегруза при развороте не уступил дорогу и столкнулся с а/м Datsun
Зрители дружно подпевали артистам и провожали каждый номер оглушительными, по-настоящему бурными аплодисментами.
В Исаклинском районном ДК выступил Самарский губернский русский народный хор
Вместо того, чтобы назидательно перечислять их отличия друг от друга,  наоборот - вам покажут их как близнецов, если не двойников.
Музей имени Алабина: новая выставка "Здесь вам не тут", посвященная путанице Самары и Саратова
По предварительным данным полицейских пострадал 21-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110.
Смертельное ДТП в Волжском районе: ВАЗ 2110 врезался в препятствие, скончался 19-летний пассажир
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
Военно-патриотический отдел «Щит» из Сызрани занял второе место в номинации «Лучший ВПО в населённых пунктах более 50 тысяч человек».
Самарские военно-патриотические клубы - призёры общественного проекта ПФО «Герои Отечества»
Он подвел итоги года, рассказал о благоустройстве дворов и ремонте дорог, борьбе с незаконными объектами потребительского рынка.
Вячеслав Коновалов рассказал о планах по развитию транспортной доступности Красноглинского района
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В СОХМ состоится премьера документального фильма «Баюн Жигулей и Волги»

19
Фильм раскроет жизненный путь самарского поэта Александра Ширяевца, близкого друга Сергея Есенина. Именно Есенин дал ему это красивое прозвание — «Баюн Жигулей и Волги».

13 декабря (суббота) в 16:00, в лектории Самарского областного художественного музея состоится  премьера фильма «Баюн Жигулей и Волги».

Фильм раскроет жизненный путь самарского поэта Алексндра Ширяевца, близкого друга Сергея Есенина. Именно Есенин дал ему это красивое прозвание — «Баюн Жигулей и Волги».

Это просветительский проект, созданный к 100-летию памяти Ширяевца и 130-летию Есенина.
Режиссёр — Виктория Гармаш.
Текст читает народный артист РФ Владимир Гальченко.

Длительность — 37 минут.
Подробнее на сайте музея: https://artmus.ru/exhibitions/id-1115.html

 

Фото:  СОХМ

Теги: Самара

