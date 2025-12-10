В СОХМ состоится премьера документального фильма «Баюн Жигулей и Волги»

13 декабря (суббота) в 16:00, в лектории Самарского областного художественного музея состоится премьера фильма «Баюн Жигулей и Волги».

Фильм раскроет жизненный путь самарского поэта Алексндра Ширяевца, близкого друга Сергея Есенина. Именно Есенин дал ему это красивое прозвание — «Баюн Жигулей и Волги».



Это просветительский проект, созданный к 100-летию памяти Ширяевца и 130-летию Есенина.

Режиссёр — Виктория Гармаш.

Текст читает народный артист РФ Владимир Гальченко.

Длительность — 37 минут.

Подробнее на сайте музея: https://artmus.ru/exhibitions/id-1115.html

Фото: СОХМ