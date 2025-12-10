Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены с места ДТП в больницу.
В Тольятти водитель большегруза при развороте не уступил дорогу и столкнулся с а/м Datsun
Зрители дружно подпевали артистам и провожали каждый номер оглушительными, по-настоящему бурными аплодисментами.
В Исаклинском районном ДК выступил Самарский губернский русский народный хор
Вместо того, чтобы назидательно перечислять их отличия друг от друга,  наоборот - вам покажут их как близнецов, если не двойников.
Музей имени Алабина: новая выставка "Здесь вам не тут", посвященная путанице Самары и Саратова
По предварительным данным полицейских пострадал 21-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110.
Смертельное ДТП в Волжском районе: ВАЗ 2110 врезался в препятствие, скончался 19-летний пассажир
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
Военно-патриотический отдел «Щит» из Сызрани занял второе место в номинации «Лучший ВПО в населённых пунктах более 50 тысяч человек».
Самарские военно-патриотические клубы - призёры общественного проекта ПФО «Герои Отечества»
Он подвел итоги года, рассказал о благоустройстве дворов и ремонте дорог, борьбе с незаконными объектами потребительского рынка.
Вячеслав Коновалов рассказал о планах по развитию транспортной доступности Красноглинского района
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Вячеслав Коновалов рассказал о планах по развитию транспортной доступности Красноглинского района

160
Он подвел итоги года, рассказал о благоустройстве дворов и ремонте дорог, борьбе с незаконными объектами потребительского рынка.

В Самаре завершилась серия прямых эфиров глав районов. 9 декабря заключительную «прямую линию» на своей странице в социальной сети ВКонтакте провел глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. В выездной студии, расположившейся в здании дома культуры «Чайка», он подвел итоги года, рассказал о благоустройстве дворов и ремонте дорог, борьбе с незаконными объектами потребительского рынка. Отдельно глава района остановился на транспортной доступности – ряд вопросов по этой теме поступил от жителей района до эфира через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Один из вопросов по работе общественного транспорта поступил из поселка Береза. Жители обратились с просьбой обеспечить более ранний выпуск первого утреннего рейса автобуса, который следует с 7:00 по маршруту № 78 от поселка Береза до проспекта Кирова, так как жители не успевают на учебу и работу.

«Буквально неделю назад обсуждали этот вопрос с коллегами из департамента транспорта. Планируем в январе провести мониторинг движения транспорта совместно со специалистами и по итогам совместно с жителями примем решение, в какое время будет запускаться первый рейс. О проблеме этой знаем и обязательно найдем оптимальное решение, чтобы жителям было комфортно, – прокомментировал Вячеслав Коновалов. – Красноглинский район площадью 175 квадратных километров - а это почти треть всей территории Самары - включает шесть поселков, более 800 многоквартирных домов и порядка 6,5 тысяч частных домовладений. Вопросы транспорта и дорог для нас особенно актуальны, при активном участии жителей постепенно их решаем».

Также Вячеслав Коновалов отметил, что на маршрутах, которые идут в Красноглинский район, перевозчиком «Самара Авто Газ» в этом году были частично обновлены автобусы. Это автобусы большого класса марки «Lotos-105-C02» вместимостью до 92 пассажиров. Кроме того, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Министерство транспорта и автомобильных дорог рассмотрит и скорректирует работу межмуниципальных маршрутов, которые связывают Красноглинский район Самары с Красноярским и Волжским районами региона.

Также глава района остановился на теме благоустройства, ремонта дорог и проездов в районе. В этом году проведен ямочный ремонт по проезду Бориса Якушева, улицам Елены Шпаковой, Евгения Золотухина, Виталия Жалнина и Маршала Василевского, ещё по 7 адресам выполнено обновление асфальтового покрытия проездов, тротуаров, лестничных маршей. Также в этом году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены дворы по адресам: ул. имени Академика Н.Д. Кузнецова, №№ 3, 5; пос. Береза, квартал 3, дома №№ 7, 6, 5; пос. Мехзавод, квартал 2, дома №№ 41, 42. На следующий год в программу включен двор у домов №№ 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 и 27 в поселке Южном и двор дома № 9 в квартале 1 поселка Красная Глинка, а также сквер у ДК «Искра».

На вопросы, которые дополнительно поступили на страницу главы района после эфира, будут даны подробные ответы и пояснения в индивидуальном порядке.

 

фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

