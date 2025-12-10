Вячеслав Коновалов рассказал о планах по развитию транспортной доступности Красноглинского района

В Самаре завершилась серия прямых эфиров глав районов. 9 декабря заключительную «прямую линию» на своей странице в социальной сети ВКонтакте провел глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. В выездной студии, расположившейся в здании дома культуры «Чайка», он подвел итоги года, рассказал о благоустройстве дворов и ремонте дорог, борьбе с незаконными объектами потребительского рынка. Отдельно глава района остановился на транспортной доступности – ряд вопросов по этой теме поступил от жителей района до эфира через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».



Один из вопросов по работе общественного транспорта поступил из поселка Береза. Жители обратились с просьбой обеспечить более ранний выпуск первого утреннего рейса автобуса, который следует с 7:00 по маршруту № 78 от поселка Береза до проспекта Кирова, так как жители не успевают на учебу и работу.



«Буквально неделю назад обсуждали этот вопрос с коллегами из департамента транспорта. Планируем в январе провести мониторинг движения транспорта совместно со специалистами и по итогам совместно с жителями примем решение, в какое время будет запускаться первый рейс. О проблеме этой знаем и обязательно найдем оптимальное решение, чтобы жителям было комфортно, – прокомментировал Вячеслав Коновалов. – Красноглинский район площадью 175 квадратных километров - а это почти треть всей территории Самары - включает шесть поселков, более 800 многоквартирных домов и порядка 6,5 тысяч частных домовладений. Вопросы транспорта и дорог для нас особенно актуальны, при активном участии жителей постепенно их решаем».



Также Вячеслав Коновалов отметил, что на маршрутах, которые идут в Красноглинский район, перевозчиком «Самара Авто Газ» в этом году были частично обновлены автобусы. Это автобусы большого класса марки «Lotos-105-C02» вместимостью до 92 пассажиров. Кроме того, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Министерство транспорта и автомобильных дорог рассмотрит и скорректирует работу межмуниципальных маршрутов, которые связывают Красноглинский район Самары с Красноярским и Волжским районами региона.



Также глава района остановился на теме благоустройства, ремонта дорог и проездов в районе. В этом году проведен ямочный ремонт по проезду Бориса Якушева, улицам Елены Шпаковой, Евгения Золотухина, Виталия Жалнина и Маршала Василевского, ещё по 7 адресам выполнено обновление асфальтового покрытия проездов, тротуаров, лестничных маршей. Также в этом году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены дворы по адресам: ул. имени Академика Н.Д. Кузнецова, №№ 3, 5; пос. Береза, квартал 3, дома №№ 7, 6, 5; пос. Мехзавод, квартал 2, дома №№ 41, 42. На следующий год в программу включен двор у домов №№ 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 и 27 в поселке Южном и двор дома № 9 в квартале 1 поселка Красная Глинка, а также сквер у ДК «Искра».



На вопросы, которые дополнительно поступили на страницу главы района после эфира, будут даны подробные ответы и пояснения в индивидуальном порядке.

фото: пресс-служба администрации Самары