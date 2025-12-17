Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
В «ЗИМ Галерее» расскажут об истории рождественского и новогоднего стола

165
В «ЗИМ Галерее» расскажут об истории рождественского и новогоднего стола

20 декабря в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Историческое застолье: Рождество и Новый год» (12+). Ее прочитает историк, заведующий лекционным отделом Детской картинной галереи Александр Житков. Вход свободный.

Лекция приурочена к выставке «Вечеринка» (18+) о культуре еды и человеческого общения, которая работает в «ЗИМ Галерее» до середины января.

Что подавали на рождественский и новогодний ужин в Российской империи? А на советский новогодний стол? Как приготовить «майонез» из дичи, «правильную» кутью и украсить салат ланспиком? Чем «богатый» стол отличается от «дефицитного»?

На лекции Александр Житков расскажет о русских традициях и выборе блюд и напитков для праздничного застолья. Гости галереи узнают секреты старинных рецептов, как Анастас Микоян повлиял на праздничное меню, почему Новый год обязательно встречают под шампанское, а также проследят эволюцию салата оливье от раковых шеек к колбасе.

20 декабря 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

