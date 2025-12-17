Крышу Самарского цирка снова сделают шахматной

Шахматную крышу вернут Самарскому цирку. Об этом рассказал директор учреждения Виталий Комков во время пресс-конференции, посвящённой предстоящему шоу «Королевский цирк». Он анонсировал старт масштабного проекта по обновлению фасада, ключевым элементом которого станет восстановление исторической шахматной раскраски крыши. Работы могут начаться в конце 2027 года.

Комков пояснил, что в начале предстоит разработать проект, пройти государственную экспертизу и согласовать все детали.

На сегодняшний день в цирке уже отремонтировали фасад, закулисные помещения и конюшни. Однако ремонт крыши остался незавершённым. Комков подчеркнул, что кардинальных изменений в архитектуре, включая форму купола и крыши, не планируется. Цель — сохранить и вернуть узнаваемую традиционную деталь в рамках нового проекта, пишет Самарская газета.