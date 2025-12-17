Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Крышу Самарского цирка снова сделают шахматной

Крышу Самарского цирка снова сделают шахматной

Шахматную крышу вернут Самарскому цирку. Об этом рассказал директор учреждения Виталий Комков во время пресс-конференции, посвящённой предстоящему шоу «Королевский цирк». Он анонсировал старт масштабного проекта по обновлению фасада, ключевым элементом которого станет восстановление исторической шахматной раскраски крыши. Работы могут начаться в конце 2027 года.

Комков пояснил, что в начале предстоит разработать проект, пройти государственную экспертизу и согласовать все детали.

На сегодняшний день в цирке уже отремонтировали фасад, закулисные помещения и конюшни. Однако ремонт крыши остался незавершённым. Комков подчеркнул, что кардинальных изменений в архитектуре, включая форму купола и крыши, не планируется. Цель — сохранить и вернуть узнаваемую традиционную деталь в рамках нового проекта, пишет Самарская газета. 

Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
