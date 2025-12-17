Более 400 тысяч молодых людей Самарской области стали частью патриотических проектов сферы молодёжной политики

В Самаре прошел масштабный семинар-совещание руководителей и специалистов органов местного самоуправления и руководителей учреждений, реализующих государственную молодёжную политику в муниципальных образованиях Самарской области. Встречи, общение и итоги реализации национального проекта «Молодёжь и дети» (принят по решению Президента страны Владимира Путина) — семинар объединил более 60 человек из 34 муниципалитетов региона.

Центральным событием стало выступление министра молодёжной политики Владимира Усова. Владимир Николаевич представил анализ работы за 2025 год и планы на будущее, а также провёл вопросно-ответную сессию.

«Мы будем смотреть на то, как выполнены наши планы и как мы сработали с точки зрения реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Мы посмотрим на показатели — они у нас выполнены, но нужно посмотреть, где нужно что-то докрутить, посмотреть на следующий год. Окунёмся в задачи 2026 года, потому что он наполнен значимыми событиями. Кроме того, он объявлен годом единства народов России, и, учитывая широкий состав национальностей и конфессий в Самарской области, мы будем вести активную работу по этому направлению», — прокомментировал Владимир Усов.

В 2025 году в Самарской области активно реализовывался национальный проект «Молодёжь и дети», работа проводилась по всем инициативам проекта. По данным на 30 ноября в мероприятиях, которые направлены на профессиональное развитие молодёжи, приняли участие 163 800 человек. Ещё 200 500 молодых людей участвовали в общественной и добровольческой деятельности, открыт 21 Добро.Центр в 12 муниципалитетах региона.

Один из главных показателей в Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества — вовлечённость молодёжи в патриотические мероприятия. За один год в проектах и программах по патриотическому воспитанию приняли участие 411 000 человек. Из них 380 000 — участники мероприятий, организованных специалистами молодёжной политики в муниципалитетах Самарской области.

На протяжении всего семинар-совещания участники выстраивали коммуникацию для взаимодействия в будущем. Программа дня сочетала в себе образовательные сессии, стратегические дискуссии, нетворкинг и торжественное награждение лидеров сферы. Муниципальные ведомства были отмечены в различных сферах: организации временной занятости молодёжи, взаимодействии с общественными объединениями, патриотическом воспитании, реализации проектов, волонтёрстве, социальном проектировании и информационной работе.

«Такие мероприятия очень нужны, потому что прежде всего это живое общение с коллегами из муниципалитетов, министерства молодёжной политики. Это важно, ведь мы вместе делаем одно общее дело. Мы делимся опытом, удачными практиками, даже проблемами, и вместе стараемся их решить. Чтобы работать в молодёжной политике, прежде всего нужно быть на одной волне с молодёжью, быть открытым во взаимодействии. Должна быть методическая основа и, наверное, любовь к своему делу — это главное. Такие мероприятия, как мне кажется, как раз этому способствуют», — поделилась Ольга Внучкова, начальник отдела молодёжной политики администрации Волжского района.

В неформальной обстановке семинар-совещание объединил тех, кто создаёт возможности для молодых людей Самарской области. Общение и обмен опытом позволят специалистам выстроить новый план совместного развития молодёжной политики в регионе.

Фото – Министерство молодежной политики Самарской области