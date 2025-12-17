Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Более 400 тысяч молодых людей Самарской области стали частью патриотических проектов сферы молодёжной политики

163
Более 400 тысяч молодых людей Самарской области стали частью патриотических проектов сферы молодёжной политики

В Самаре прошел масштабный семинар-совещание руководителей и специалистов органов местного самоуправления и руководителей учреждений, реализующих государственную молодёжную политику в муниципальных образованиях Самарской области. Встречи, общение и итоги реализации национального проекта «Молодёжь и дети» (принят по решению Президента страны Владимира Путина) — семинар объединил более 60 человек из 34 муниципалитетов региона.

Центральным событием стало выступление министра молодёжной политики Владимира Усова. Владимир Николаевич представил анализ работы за 2025 год и планы на будущее, а также провёл вопросно-ответную сессию.

«Мы будем смотреть на то, как выполнены наши планы и как мы сработали с точки зрения реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Мы посмотрим на показатели — они у нас выполнены, но нужно посмотреть, где нужно что-то докрутить, посмотреть на следующий год. Окунёмся в задачи 2026 года, потому что он наполнен значимыми событиями. Кроме того, он объявлен годом единства народов России, и, учитывая широкий состав национальностей и конфессий в Самарской области, мы будем вести активную работу по этому направлению», — прокомментировал Владимир Усов.

В 2025 году в Самарской области активно реализовывался национальный проект «Молодёжь и дети», работа проводилась по всем инициативам проекта. По данным на 30 ноября в мероприятиях, которые направлены на профессиональное развитие молодёжи, приняли участие 163 800 человек. Ещё 200 500 молодых людей участвовали в общественной и добровольческой деятельности, открыт 21 Добро.Центр в 12 муниципалитетах региона.

Один из главных показателей в Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества — вовлечённость молодёжи в патриотические мероприятия. За один год в проектах и программах по патриотическому воспитанию приняли участие 411 000 человек. Из них 380 000 — участники мероприятий, организованных специалистами молодёжной политики в муниципалитетах Самарской области.

На протяжении всего семинар-совещания участники выстраивали коммуникацию для взаимодействия в будущем. Программа дня сочетала в себе образовательные сессии, стратегические дискуссии, нетворкинг и торжественное награждение лидеров сферы. Муниципальные ведомства были отмечены в различных сферах: организации временной занятости молодёжи, взаимодействии с общественными объединениями, патриотическом воспитании, реализации проектов, волонтёрстве, социальном проектировании и информационной работе.

«Такие мероприятия очень нужны, потому что прежде всего это живое общение с коллегами из муниципалитетов, министерства молодёжной политики. Это важно, ведь мы вместе делаем одно общее дело. Мы делимся опытом, удачными практиками, даже проблемами, и вместе стараемся их решить. Чтобы работать в молодёжной политике, прежде всего нужно быть на одной волне с молодёжью, быть открытым во взаимодействии. Должна быть методическая основа и, наверное, любовь к своему делу — это главное. Такие мероприятия, как мне кажется, как раз этому способствуют», — поделилась Ольга Внучкова, начальник отдела молодёжной политики администрации Волжского района.

В неформальной обстановке семинар-совещание объединил тех, кто создаёт возможности для молодых людей Самарской области. Общение и обмен опытом позволят специалистам выстроить новый план совместного развития молодёжной политики в регионе.

Фото – Министерство молодежной политики Самарской области

