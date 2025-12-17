В Самаре пройдут предновогодние концерты в "Новом пространстве"

Вторая половина декабря обещает преподнести самарским ценителям классической и современной авторской музыки много приятных подарков: в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдёт три концерта с участием самых ярких и талантливых исполнителей нашего города.

Творческий вечер Галины Разбаевой «Рисунки на стекле» (6+).

18 декабря в 18:00

Галина Разбаева – самарский композитор, прозаик, автор сборников джазовых миниатюр, пьес для струнных инструментов и многих других музыкальных произведений. Хоровые сочинения Галины Валерьевны исполняются детскими коллективами по всей России. Проникновенные и завораживающие мелодии композитора подобны морозному узору на стекле – они напоминают слушателю о том, что красота мимолётна и постоянно ищет выражение в новых формах.

Творческий вечер пройдёт при участии двух коллективов ДМШ им. Г.В. Беляева: струнного оркестра «Парафраз» и хора «Капель». Исполнители – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Надежда Сорокина (сопрано), Ольга Демиденко (фортепиано), Вячеслав Шевердин (фортепиано). Ведущая – кандидат искусствоведения, доцент, лауреат Губернской премии Марианна Мжельская. Мероприятие состоится в рамках просветительского проекта «Таланты земли Самарской».

Концертная программа «Феликс и Фанни Мендельсон. Брат и сестра» (6+). 19 декабря в 18:00

Парадокс Феликса Мендельсона в том, что он, будучи одновременно одним из самых известных в истории музыки композиторов, не так часто привлекает внимание концертных площадок. Его «Свадебный марш» легко узнает с первых тактов любой житель России, однако большинство других его сочинений довольно редко исполняются для широкой публики. Ещё более несправедлива участь произведений любимой сестры Мендельсона, Фанни, чьи утончённые и глубокие в своём звучании сочинения лишь от случая к случаю исполняются на большой сцене, оставаясь в основном достоянием ценителей.

Шанс познакомить жителей Самары с музыкальным наследием Мендельсонов предоставляет ансамбль виртуозов-инструменталистов «Samara Camerata» под руководством Марианы Новиковой. Сочинения брата и сестры прозвучат в исполнении скрипачки Валентины Полосиной, виолончелиста Александра Дарвина и двух пианисток – Валентины Яхьяевой и самой Марианы Новиковой.

Концерт Анны Немоляевой «Серебряная россыпь: шедевры российской фортепианной музыки» (6+). 27 декабря в 17:00

В стенах областной научной библиотеки вновь прозвучат волшебные звуки рояля. Своё искусство самарской публике представит виртуозная пианистка из Саратова Анна Немоляева, чьё мастерство было не раз отмечено высокими наградами на престижных всероссийских и международных конкурсах. В исполнении пианистки оживут страницы великих произведений, составляющих гордость русской музыкальной культуры.

Посетители музыкальных вечеров также получат возможность ознакомиться с живописью участников арт-группы «Горынычи» – Виктора Норкина, Анны Щёголевой и Дениса Саунина, выставка работ которых с аншлагом открылась в галерее в конце ноября.

Хотите зарядиться новогодним настроением и вживую услышать исполнение самых ярких произведений классической и современной авторской музыки в окружении оригинальных художественных образов «огненного» трио? Тогда ждём вас в областной библиотеке!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Стоимость посещения мероприятий составит 200 руб. для школьников, студентов и пенсионеров, 350 руб. – для взрослых. Дети до 6 лет и другие категории граждан, имеющие льготы, могут попасть на концерты бесплатно.