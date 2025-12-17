В Самаре пройдут предновогодние концерты в "Новом пространстве"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдут предновогодние концерты в "Новом пространстве"

150
В Самаре пройдут предновогодние концерты в "Новом пространстве"

Вторая половина декабря обещает преподнести самарским ценителям классической и современной авторской музыки много приятных подарков: в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдёт три концерта с участием самых ярких и талантливых исполнителей нашего города.

Творческий вечер Галины Разбаевой «Рисунки на стекле» (6+).
18 декабря в 18:00

Галина Разбаева – самарский композитор, прозаик, автор сборников джазовых миниатюр, пьес для струнных инструментов и многих других музыкальных произведений. Хоровые сочинения Галины Валерьевны исполняются детскими коллективами по всей России. Проникновенные и завораживающие мелодии композитора подобны морозному узору на стекле – они напоминают слушателю о том, что красота мимолётна и постоянно ищет выражение в новых формах.

Творческий вечер пройдёт при участии двух коллективов ДМШ им. Г.В. Беляева: струнного оркестра «Парафраз» и хора «Капель». Исполнители – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Надежда Сорокина (сопрано), Ольга Демиденко (фортепиано), Вячеслав Шевердин (фортепиано). Ведущая – кандидат искусствоведения, доцент, лауреат Губернской премии Марианна Мжельская. Мероприятие состоится в рамках просветительского проекта «Таланты земли Самарской».

Концертная программа «Феликс и Фанни Мендельсон. Брат и сестра» (6+). 19 декабря в 18:00

Парадокс Феликса Мендельсона в том, что он, будучи одновременно одним из самых известных в истории музыки композиторов, не так часто привлекает внимание концертных площадок. Его «Свадебный марш» легко узнает с первых тактов любой житель России, однако большинство других его сочинений довольно редко исполняются для широкой публики. Ещё более несправедлива участь произведений любимой сестры Мендельсона, Фанни, чьи утончённые и глубокие в своём звучании сочинения лишь от случая к случаю исполняются на большой сцене, оставаясь в основном достоянием ценителей.

Шанс познакомить жителей Самары с музыкальным наследием Мендельсонов предоставляет ансамбль виртуозов-инструменталистов «Samara Camerata» под руководством Марианы Новиковой. Сочинения брата и сестры прозвучат в исполнении скрипачки Валентины Полосиной, виолончелиста Александра Дарвина и двух пианисток – Валентины Яхьяевой и самой Марианы Новиковой.

Концерт Анны Немоляевой «Серебряная россыпь: шедевры российской фортепианной музыки» (6+). 27 декабря в 17:00

В стенах областной научной библиотеки вновь прозвучат волшебные звуки рояля. Своё искусство самарской публике представит виртуозная пианистка из Саратова Анна Немоляева, чьё мастерство было не раз отмечено высокими наградами на престижных всероссийских и международных конкурсах. В исполнении пианистки оживут страницы великих произведений, составляющих гордость русской музыкальной культуры.

Посетители музыкальных вечеров также получат возможность ознакомиться с живописью участников арт-группы «Горынычи» – Виктора Норкина, Анны Щёголевой и Дениса Саунина, выставка работ которых с аншлагом открылась в галерее в конце ноября.

Хотите зарядиться новогодним настроением и вживую услышать исполнение самых ярких произведений классической и современной авторской музыки в окружении оригинальных художественных образов «огненного» трио? Тогда ждём вас в областной библиотеке!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Стоимость посещения мероприятий составит 200 руб. для школьников, студентов и пенсионеров, 350 руб. – для взрослых. Дети до 6 лет и другие категории граждан, имеющие льготы, могут попасть на концерты бесплатно.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
60
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
138
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
174
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
508
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
468
Весь список