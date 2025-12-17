Ледяные дожди и оттепель пробиваются вглубь Русской равнины

На севере и востоке Европейской России ожидаются осадки. Об этом заявили на канале "Россия 24" синоптики.
Западная часть Русской равнины окажется в теплом секторе циклона, и осадки здесь прекратятся. А вот на севере и востоке, напротив, отметили метеорологи, небо будет затянуто полями фронтальной облачности, пишет Смотрим.
"Здесь наступившая среда пройдет под аккомпанемент снегопадов, которые будут сменяться дождями, в Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Кировской областях, Чувашии, Татарстане и Удмуртии – ледяными", – сказали синоптики.
К примеру, в Самаре утром 17 декабря под влиянием приближающегося теплого фронта температура станет повышаться.
"Но пока в городе будет сыпать небольшой снег. В середине дня, когда потеплеет до минус 1-2 градусов, к нему уже может примешиваться ледяной дождь", – сказали метеорологи.