Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 58% компаний в Самаре

В опросе приняли участие представители компаний из города.

В Самаре в этом году проводить новогодний корпоратив планируют 58% компаний. Наиболее популярным форматом остается праздник в ресторане, его организуют 38% работодателей. Корпоративы в офисе планируют 18% компаний. Поездки за город ожидаются лишь у 2% организаций, а дистанционный формат окончательно ушел с повестки.



И по мнению работодателей, и по мнению профессиональных event-менеджеров, для организации качественного корпоративного мероприятия денег требуется все больше. 46% HR-специалистов считают, что нужно от 5000 до 10000 рублей на человека. Event-менеджеры изначально оценивают необходимые затраты существенно выше. В 2025 году 44% из них считают, что хороший корпоратив требует бюджета более 10000 рублей на человека.

Время проведения: 17 ноября — 10 декабря 2025 года