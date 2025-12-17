Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 58% компаний в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 58% компаний в Самаре

197
Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 58% компаний в Самаре

В опросе приняли участие представители компаний из города.

В Самаре в этом году проводить новогодний корпоратив планируют 58% компаний. Наиболее популярным форматом остается праздник в ресторане, его организуют 38% работодателей. Корпоративы в офисе планируют 18% компаний. Поездки за город ожидаются лишь у 2% организаций, а дистанционный формат окончательно ушел с повестки.

И по мнению работодателей, и по мнению профессиональных event-менеджеров, для организации качественного корпоративного мероприятия денег требуется все больше. 46% HR-специалистов считают, что нужно от 5000 до 10000 рублей на человека. Event-менеджеры изначально оценивают необходимые затраты существенно выше. В 2025 году 44% из них считают, что хороший корпоратив требует бюджета более 10000 рублей на человека.

Время проведения: 17 ноября — 10 декабря 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый третий самарец тратит больше недели на бюрократические согласования на работе
17 декабря 2025, 09:33
Каждый третий самарец тратит больше недели на бюрократические согласования на работе
Как отмечают соискатели, усиливают бюрократизацию в компании чаще всего (в 60% случаев) организационная структура (избыток уровней управления, нечёткое... Общество
202
На новогодние подарки в этом году самарцы планируют потратить 16300 рублей
16 декабря 2025, 09:53
На новогодние подарки в этом году самарцы планируют потратить 16300 рублей
Мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают. Общество
258
треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
15 декабря 2025, 20:08
Треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Почти каждый второй житель Самары (45%) преследует свои финансовые цели на 2026 год — многие хотят увеличить доход или накопить конкретную сумму. Общество
519
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
60
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
138
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
174
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
508
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
468
Весь список