Каждый третий самарец тратит больше недели на бюрократические согласования на работе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый третий самарец тратит больше недели на бюрократические согласования на работе

210
Каждый третий самарец тратит больше недели на бюрократические согласования на работе

Каждый третий соискатель Самарской области (35%) отмечает, что корпоративная культура их компании очень бюрократична, различные согласования мешают эффективной работе, а усиливает бюрократизацию чаще всего организационная структура, выяснили в ходе исследования эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
 

По данным опроса hh.ru, 22% соискателей из Самарской области в среднем тратят от 1 до 3 дней на согласование различных документов на работе. У 14% респондентов этот процесс занимает 4-6 дней, у 15% - от 1 до 2 недель, а у 16% - более 2 недель. Лишь 13% опрошенных согласуют документы в течение своего рабочего дня.

 

 
 


Как отмечают соискатели, усиливают бюрократизацию в компании чаще всего (в 60% случаев) организационная структура (избыток уровней управления, нечёткое распределение ответственности, дублирование функций), избыточное количество регламентов и многоступенчатые согласования (48%), сама корпоративная культура, которая выражается в излишнем контроле и авторитарном принятии решений (32%), а также отсутствие технологий и цифровых решений (22%).
 

При этом каждый четвертый житель Самарской области (27%) видит усилия своей компании по снижению бюрократии. Чаще всего это выражается в использовании технологий, которые позволяют автоматизировать бюрократические процессы и кратно сократить время, которое сотрудники на них затрачивают.

«Внедрение цифровых технологий — от электронного документооборота, которым пользуется лишь 41% соискателей в Самарской области, до CRM‑систем и решений для управления производством — помогает компаниям заметно сократить время на согласование документов и снизить уровень бюрократии. Автоматизация рутинных задач ускоряет принятие решений, уменьшает количество ошибок и освобождает сотрудников от лишней переписки и ожиданий. Поэтому компании, которые внедряют подобные технологии, повышают эффективность своего персонала, вовлечённость и удовлетворённость работой», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 58% компаний в Самаре
17 декабря 2025, 09:49
Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 58% компаний в Самаре
Наиболее популярным форматом остается праздник в ресторане, его организуют 38% работодателей. Поездки за город ожидаются лишь у 2% организаций. Общество
188
На новогодние подарки в этом году самарцы планируют потратить 16300 рублей
16 декабря 2025, 09:53
На новогодние подарки в этом году самарцы планируют потратить 16300 рублей
Мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают. Общество
258
треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
15 декабря 2025, 20:08
Треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Почти каждый второй житель Самары (45%) преследует свои финансовые цели на 2026 год — многие хотят увеличить доход или накопить конкретную сумму. Общество
518
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
60
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
138
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
174
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
508
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
468
Весь список