Каждый третий самарец тратит больше недели на бюрократические согласования на работе

Каждый третий соискатель Самарской области (35%) отмечает, что корпоративная культура их компании очень бюрократична, различные согласования мешают эффективной работе, а усиливает бюрократизацию чаще всего организационная структура, выяснили в ходе исследования эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



По данным опроса hh.ru, 22% соискателей из Самарской области в среднем тратят от 1 до 3 дней на согласование различных документов на работе. У 14% респондентов этот процесс занимает 4-6 дней, у 15% - от 1 до 2 недель, а у 16% - более 2 недель. Лишь 13% опрошенных согласуют документы в течение своего рабочего дня.



Как отмечают соискатели, усиливают бюрократизацию в компании чаще всего (в 60% случаев) организационная структура (избыток уровней управления, нечёткое распределение ответственности, дублирование функций), избыточное количество регламентов и многоступенчатые согласования (48%), сама корпоративная культура, которая выражается в излишнем контроле и авторитарном принятии решений (32%), а также отсутствие технологий и цифровых решений (22%).



При этом каждый четвертый житель Самарской области (27%) видит усилия своей компании по снижению бюрократии. Чаще всего это выражается в использовании технологий, которые позволяют автоматизировать бюрократические процессы и кратно сократить время, которое сотрудники на них затрачивают.

«Внедрение цифровых технологий — от электронного документооборота, которым пользуется лишь 41% соискателей в Самарской области, до CRM‑систем и решений для управления производством — помогает компаниям заметно сократить время на согласование документов и снизить уровень бюрократии. Автоматизация рутинных задач ускоряет принятие решений, уменьшает количество ошибок и освобождает сотрудников от лишней переписки и ожиданий. Поэтому компании, которые внедряют подобные технологии, повышают эффективность своего персонала, вовлечённость и удовлетворённость работой», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.