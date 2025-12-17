В Самарской области тарифы на электроэнергию могут вырасти дважды

Тарифы на электроэнергию для населения утвердили в Самарской области на 2026 год, повышение пройдет в два этапа. Решение подготовил комитет ценового и тарифного регулирования региона.

Рост стоимости связан с увеличением НДС с начала года и плановой индексацией осенью. Для большинства домохозяйств, потребляющих до 1200 кВт/ч в месяц, одноставочный тариф в январе увеличится с 6,16 до 6,25 рубля за кВт/ч, а в октябре — до 6,95 рубля.

При двухтарифном учете дневная зона подорожает до 7,29 рубля с 1 января и до 8,2 рубля с 1 октября, ночная — до 3,76 и 4,17 рубля соответственно. Для трехтарифной системы в пиковой зоне стоимость вырастет до 8,5 и 9,57 рубля за кВт/ч, в полупиковой — до 6,26 и 6,95 рубля, в ночной — до 3,61 и 4,07 рубля.

Жители домов с электрическими плитами и электроотоплением будут платить меньше. Для них одноставочный тариф составит 4,38 рубля за кВт/ч с января и 4,87 рубля с октября. Изменятся и расценки при двух- и трехтарифном учете, при этом ночные тарифы останутся самыми низкими.

В регионе сохраняется система дифференциации по объемам потребления. При превышении лимита в 1200 кВт/ч в месяц действует повышенная стоимость, а для расходов свыше 6000 кВт/ч применяется третий, самый дорогой диапазон, пишет Самарская газета.