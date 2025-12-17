Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области тарифы на электроэнергию могут вырасти дважды

190
В Самарской области тарифы на электроэнергию могут вырасти дважды

Тарифы на электроэнергию для населения утвердили в Самарской области на 2026 год, повышение пройдет в два этапа. Решение подготовил комитет ценового и тарифного регулирования региона.

Рост стоимости связан с увеличением НДС с начала года и плановой индексацией осенью. Для большинства домохозяйств, потребляющих до 1200 кВт/ч в месяц, одноставочный тариф в январе увеличится с 6,16 до 6,25 рубля за кВт/ч, а в октябре — до 6,95 рубля.

При двухтарифном учете дневная зона подорожает до 7,29 рубля с 1 января и до 8,2 рубля с 1 октября, ночная — до 3,76 и 4,17 рубля соответственно. Для трехтарифной системы в пиковой зоне стоимость вырастет до 8,5 и 9,57 рубля за кВт/ч, в полупиковой — до 6,26 и 6,95 рубля, в ночной — до 3,61 и 4,07 рубля.

Жители домов с электрическими плитами и электроотоплением будут платить меньше. Для них одноставочный тариф составит 4,38 рубля за кВт/ч с января и 4,87 рубля с октября. Изменятся и расценки при двух- и трехтарифном учете, при этом ночные тарифы останутся самыми низкими.

В регионе сохраняется система дифференциации по объемам потребления. При превышении лимита в 1200 кВт/ч в месяц действует повышенная стоимость, а для расходов свыше 6000 кВт/ч применяется третий, самый дорогой диапазон, пишет Самарская газета.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
60
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
138
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
174
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
508
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
468
Весь список