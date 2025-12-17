напавшему на школу в Одинцове подростку грозит до 10 лет

Подростку, устроившему нападение в одинцовской школе, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом заявил адвокат и юрист, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

Он отметил, что решение о мере пресечения примут после проведения психологической экспертизы.

"Если подростку из Одинцово больше 14 лет, то он подлежит уголовной ответственности за нападение с ножом, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, либо за умышленное убийство. В таком случае его наказание не превысит 10 лет лишения свободы. Если же по результатам экспертизы его признают невменяемым, то отправят на принудительное медицинское лечение", – рассказал Багатурия изданию NEWS.ru.

Он подчеркнул, что возникла достаточно распространенная ситуация, когда подросток "устраивает подобное в школе". Юрист также отметил, что мотивация нападавшего не имеет значение.

Во вторник, 16 декабря, в Успенской СОШ в поселке Горки-2 15-летний подросток пронес в учебное заведение нож и перцовый баллончик. В результате нападения погиб четвероклассник, также пострадали несколько человек.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Задержанный является приверженцем деструктивного молодежного течения. Он признал свою вину, пишет Смотрим.