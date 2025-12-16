На новогодние подарки в этом году самарцы планируют потратить 16300 рублей

Сегодня в фокусе нашего внимания — бюджеты россиян на покупку новогодних подарков. За год они выросли на 5%: среднестатистический россиянин потратит 18000 рублей. В совместном опросе SuperJob с MADAME COCO — международным брендом товаров для дома, который активно развивается в России, приняли участие 13000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год. 72% будут одаривать своих родственников. 4 из 10 поздравят своих любимых. 3 из 10 — друзей. Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок себе. Каждый восьмой (13%) — коллегам по работе. И только 11% россиян не собираются дарить подарки.

Мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают. Молодежь до 35 лет активнее поздравляет родственников, любимых и друзей. Подарков коллегам больше шансов дождаться от россиян 45+.

По данным бренда MADAME COCO, россияне начинают покупать подарки заранее – уже со второй половины ноября и к середине декабря продажи (в штуках) увеличиваются вдвое по сравнению с периодом стабильного спроса. Средний чек составляет от 1500 рублей за подарок для коллег или знакомых и до 15000 рублей – для близких людей или руководителей.

Самарцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить 16,3 тыс. руб. Для сравнения, в 2024 году сумма равнялась 16,5 тыс. руб., а в 2023 году – 13,5 тыс. руб.

В целом, средняя сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние подарки в 2025 году, достигла 18000 рублей (+5% за год). Мужчины заявляют о более крупных бюджетах (21400 рублей), чем женщины (16100 рублей). Более значительные расходы планирует молодежь до 35 лет (19000 рублей), в то время как респонденты старше 45 лет ориентируются на меньшую сумму (17500 рублей). Респонденты с заработком от 150 тысяч рублей в месяц готовы потратить на подарки в среднем 23800 рублей.

Среди населения мегаполисов самые щедрые бюджеты на подарки — у жителей Москвы (22200 рублей, +7% за год) и Красноярска (21600 рублей, +8% за год). На третьем месте — Санкт-Петербург (19400 рублей). В топ-5 вошли Екатеринбург и Ростов-на-Дону (18200 и 18100 рублей соответственно).

Самыми популярными подарками по данным бренда MADAME COCO являются товары для дома: комплекты постельного белья, подушки, пледы, подарочные и сервировочные наборы, а также подарочные сертификаты. По сравнению с 2024 годом покупатели делают ставку на более универсальные и рациональные подарки, которые будут актуальны круглый год, в отличие от тематического новогоднего декора.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 569

Время проведения: 6—24 ноября 2025 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки:

— 3000 респондентов в общем опросе,

— 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

