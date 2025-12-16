Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с Сенатором Российской Федерации Мариной Сидухиной вручили памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» дочери участника специальной военной операции Руслане Салахутдиновой.

Медаль «За проявленное мужество» – это награда, которой Совет Федерации в рамках проекта «Дети-герои» отмечает детей и подростков, совершивших героические поступки в экстремальных ситуациях.

14-летняя Руслана Салахутдинова на протяжении почти года ухаживала за своим отцом, получившим тяжелое ранение в зоне СВО. Папа девочки – кадровый военный. Руслан Салахутдинов более 20 лет служит в одной из бригад, дислоцирующихся в Самарской области. Удостоен медали Жукова и ордена Мужества. Всего имеет порядка 15 наград.

После ранения Руслан Салахутдинов проходил длительное лечение в госпиталях, где все время с ним находилась его дочь. Она не только заботилась о своем отце, но и помогала другим раненым защитникам Отечества, стала надежной опорой своей маме. При этом девочка в дистанционном формате продолжала учебу.

На встрече с семьей Вячеслав Федорищев выразил им слова признательности и поддержки, подчеркнув, что их мужество и стойкость являются примером для всего региона. Теплые слова поддержки семье сказала и сенатор Марина Сидухина.

Губернатор отметил, что такие истории вдохновляют и укрепляют патриотический дух обществ. Глава региона также выразил благодарность Руслану Салахутдинову за службу.

«Большое спасибо за службу вам и всем нашим бойцам, кто защищает нашу Родину. Очень ценно, что ваша семья поддержала вас в непростое время», – отметил глава региона.

Как отметила мама девочки, именно благодаря ее стойкости и воле, их семья смогла пережить тяжелое время.

«Я очень горжусь своей дочерью. В каких-то моментах именно она меня поддерживала. Она говорила, что нам нужно быть сильными и вместе идти вперед», – поделилась Ирина Умарова.

Губернатор отметил, что поддержка защитников Отечества и их семей – приоритет в работе Правительства Самарской области. На встрече Вячеслав Федорищев подчеркнул, что семье при необходимости будет оказана дополнительная поддержка.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области