«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с Сенатором Российской Федерации Мариной Сидухиной вручили памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» дочери участника специальной военной операции Руслане Салахутдиновой.

Медаль «За проявленное мужество» – это награда, которой Совет Федерации в рамках проекта «Дети-герои» отмечает детей и подростков, совершивших героические поступки в экстремальных ситуациях.

14-летняя Руслана Салахутдинова на протяжении почти года ухаживала за своим отцом, получившим тяжелое ранение в зоне СВО. Папа девочки – кадровый военный. Руслан Салахутдинов более 20 лет служит в одной из бригад, дислоцирующихся в Самарской области. Удостоен медали Жукова и ордена Мужества. Всего имеет порядка 15 наград.

После ранения Руслан Салахутдинов проходил длительное лечение в госпиталях, где все время с ним находилась его дочь. Она не только заботилась о своем отце, но и помогала другим раненым защитникам Отечества, стала надежной опорой своей маме. При этом девочка в дистанционном формате продолжала учебу.

На встрече с семьей Вячеслав Федорищев выразил им слова признательности и поддержки, подчеркнув, что их мужество и стойкость являются примером для всего региона. Теплые слова поддержки семье сказала и сенатор Марина Сидухина.

Губернатор отметил, что такие истории вдохновляют и укрепляют патриотический дух обществ. Глава региона также выразил благодарность Руслану Салахутдинову за службу.

«Большое спасибо за службу вам и всем нашим бойцам, кто защищает нашу Родину. Очень ценно, что ваша семья поддержала вас в непростое время», – отметил глава региона.

Как отметила мама девочки, именно благодаря ее стойкости и воле, их семья смогла пережить тяжелое время.

«Я очень горжусь своей дочерью. В каких-то моментах именно она меня поддерживала. Она говорила, что нам нужно быть сильными и вместе идти вперед», – поделилась Ирина Умарова.

Губернатор отметил, что поддержка защитников Отечества и их семей – приоритет в работе Правительства Самарской области. На встрече Вячеслав Федорищев подчеркнул, что семье при необходимости будет оказана дополнительная поддержка.  

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области 

