Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой

В Самарскую детскую инфекционную больницу сегодня доставлен ценный груз — «Коробки храбрости», наполненные игрушками, красками, книгами и надеждой. Первые подарки всероссийской благотворительной акции вручил специалистам медучреждения депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, напомнив, что даже в больничной палате дети должны чувствовать тепло и заботу.

«Единая Россия» всегда помогала детям, находящимся в сложных ситуациях, когда они болеют. Особенно там, где нет возможности встречаться, быть вместе с родителями», – отметил Виктор Алесандрович. – «Когда человек понимает, что его любят, у него появляются стимулы для того, чтобы бороться с болезнью».

В этом году акция проходит уже в тринадцатый раз. Её цель – поддержать детей, проходящих сложное и порой болезненное лечение. В коробках собраны игрушки, карандаши, фломастеры, книги, раскраски, пазлы, конструкторы, настольные игры и наборы для творчества – всё в заводской упаковке. Каждый такой подарок помогает ребёнку найти в себе силы перед трудной медицинской процедурой.

Инициативу оценили в медучреждении. Заместитель главного врача Наталья Кабанова уверена, что такие акции очень нужны.

«От лица администрации, от лица наших пациентов мы хотим выразить благодарность партии «Единой России» за такое внимание к нам. Подарки необходимы детям, игрушки необходимы детям как в повседневной жизни, так и в то время, когда они испытывают дискомфорт, стресс, борются с болезнью, переживают разлуку со своими близкими. Конечно же, они будут их успокаивать, поднимать настроение. И я надеюсь, что будут способствовать скорейшему выздоровлению», – сказала она.

Отметим, что Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь жителям Самары и губернии. Здесь лечатся дети и подростки с капельными инфекциями, острыми нейроинфекциями, ОРВИ, в том числе осложнёнными бронхитами и пневмонией.

Кстати, новый корпус больницы, о котором мечтали много лет, был построен при поддержке региона и федерального центра. Из бюджета области выделили более 700 млн рублей, а внесение объекта в Народную программу партии позволило привлечь из федерального бюджета ещё более 640 млн рублей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"