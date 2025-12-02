Я нашел ошибку
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой

Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.

В Самарскую детскую инфекционную больницу сегодня доставлен ценный груз  — «Коробки храбрости», наполненные игрушками, красками, книгами и надеждой. Первые подарки всероссийской благотворительной акции вручил специалистам медучреждения  депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, напомнив, что даже в больничной палате дети должны чувствовать тепло и заботу.

«Единая Россия» всегда помогала детям, находящимся в сложных ситуациях, когда они болеют. Особенно там, где нет возможности встречаться, быть вместе с родителями», – отметил Виктор Алесандрович. – «Когда человек понимает, что его любят, у него появляются стимулы для того, чтобы бороться с болезнью».

В этом году акция проходит уже в тринадцатый раз. Её цель – поддержать детей, проходящих сложное и порой болезненное лечение. В коробках собраны игрушки, карандаши, фломастеры, книги, раскраски, пазлы, конструкторы, настольные игры и наборы для творчества – всё в заводской упаковке. Каждый такой подарок помогает ребёнку найти в себе силы перед трудной медицинской процедурой.

Инициативу оценили в медучреждении. Заместитель главного врача Наталья Кабанова уверена, что такие акции очень нужны.

«От лица администрации, от лица наших пациентов мы хотим выразить благодарность партии «Единой России» за такое внимание к нам. Подарки необходимы детям, игрушки необходимы детям как в повседневной жизни, так и в то время, когда они испытывают дискомфорт, стресс, борются с болезнью, переживают разлуку со своими близкими. Конечно же, они будут их успокаивать, поднимать настроение. И я надеюсь, что будут способствовать скорейшему выздоровлению», – сказала она.

Отметим, что Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь жителям Самары и губернии. Здесь лечатся дети и подростки с капельными инфекциями, острыми нейроинфекциями, ОРВИ, в том числе осложнёнными бронхитами и пневмонией.

Кстати, новый корпус больницы, о котором мечтали много лет, был построен при поддержке региона и федерального центра. Из бюджета области выделили более 700 млн рублей, а внесение объекта в Народную программу партии позволило привлечь из федерального бюджета ещё более 640 млн рублей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

