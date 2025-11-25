Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.92
-0.1
EUR 91.37
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне

25 ноября 2025 16:27
65
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.

На Всероссийском форуме партийного проекта «Выбор сильных», который прошёл в Москве, был отмечен успешный опыт реализации проекта в Самарской области. Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.

Форум собрал представителей всех регионов России — чемпионов мира и Олимпийских игр, тренеров, руководителей федераций, активистов и партийных координаторов. Здесь царила атмосфера настоящего единства: коллеги делились опытом, обсуждали новые идеи, рассказывали о проектах, которые уже принесли результат.

Особое внимание было уделено конкретным примерам того, как «Выбор сильных» помогает молодежи и ветеранам спорта по всей стране. Участники познакомились с кейсами других территорий, которые можно воплощать в любых регионах, от сельских поселений до крупных городов. В фокусе дискуссий оказались адаптивный спорт, развитие единоборств и организация спортивных мероприятий для участников СВО и их семей.

Выступая на пленарной сессии, Владимир Якушев отметил, что предложения спортивного сообщества войдут в новую редакцию Народной программы «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в 2026 году. Он подчеркнул, что проект «Выбор сильных» стал одной из самых ярких и успешных инициатив партии последних лет, а сам форум — живой пример того, как идея массового спорта объединяет страну.

Александр Живайкин подчеркнул:  «Форум стал  местом, где видно, как спорт объединяет. Мы услышали десятки конкретных историй, которые можно применять в разных уголках страны. И, конечно, особенно приятно, что работу самарской команды отметили на федеральном уровне. Получить благодарность лично от Владимира Якушева — большая честь и серьёзная мотивация продолжать двигаться дальше». 

Самарская область вошла в число регионов, где проект «Выбор сильных» развивается наиболее динамично: открываются новые секции и спортивные клубы, проводятся турниры по самбо и дзюдо, создаются условия для занятий единоборствами в сельских территориях. Этот опыт был признан ярким, содержательным и значимым примером для других регионов страны, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
25 ноября 2025, 15:44
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые... Политика
92
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
24 ноября 2025, 18:09
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается. Политика
857
Перед субъектами РФ поставили задачу обеспечить своевременное выполнение запланированных работ на всех объектах.
21 ноября 2025, 15:11
«Единая Россия» и Минпросвещения дали поручения регионам по программам капремонта и строительства объектов образования
Перед субъектами РФ поставили задачу обеспечить своевременное выполнение запланированных работ на всех объектах. Политика
809
В центре внимания
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
262
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
179
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
846
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
792
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1430
Весь список