Развитие муниципального звена и задачи на 2026 год: «Единая Россия» провела Всероссийский форум муниципальных депутатов

В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Развитие муниципального звена и задачи на 2026 год: «Единая Россия» провела Всероссийский форум муниципальных депутатов

135
На финальном мероприятии Года муниципальных депутатов в Москве собрались более 200 делегатов со всей страны.

На финальном мероприятии Года муниципальных депутатов в Москве собрались более 200 делегатов со всей страны.

«Единая Россия» —  абсолютный лидер среди российских партий по уровню представительства на муниципальном уровне. Их общая численность превышает 130 тысяч человек — это 84% от числа всех местных депутатов, подчеркнул Председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума.

«Работа муниципальным депутатом — не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов, который каждый депутат принимает. Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелёгкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны — прямой контакт с избирателями. И это создаёт особую ценность вашей работы и делает нашу партию, «Единую Россию», действительно народной партией. Хочу ещё раз искренне вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведёте», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии поставил задачи корпусу муниципальных депутатов от «Единой России» на 2026 год. Одной из важнейших он назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей. 

«Многие из вас, знаю об этом не понаслышке, постоянно занимаются этой темой, занимаются сбором гуманитарной помощи, отправкой её на линию фронта, помогают близким участников СВО. Эту работу, она тоже весьма и весьма непростая, нужно продолжить до достижения тех целей, которые поставил президент и наша страна», — акцентировал внимание он.

Не менее важно поддержать ветеранов, которые стали депутатами в результате избрания. В этом году депутатами стали 890 участников — втрое больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них работают на муниципальном уровне.

Необходимо поддержать и муниципальных депутатов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, чтобы они смогли полноценно выстроиться в современную российскую систему власти.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что муниципальным депутатам принадлежит особая роль в отчёте по народной программе «Единой России» и сборе предложений в новую программу. Опираясь на этот документ, можно убедительно и при любой аудитории, включая оппозиционные партии, показать и доказать проделанную работу, отметил он.

«Вы знаете, что мы на выборы всегда идём в последние годы с народной программой. Нужно её сейчас подготовить. А, с другой стороны, нам нужно будет рассказать нашим людям, нашим избирателям о том, как реализована действующая народная программа, которая была принята в 2021 году. Нам есть, что предъявить. Абсолютное большинство тех обещаний, обязательств, которые брала партия как на федеральном, так и региональном и даже на муниципальном уровнях, исполнены. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о каких-то новых объектах, я прошу вас не уставать напоминать нашим людям, нашим избирателям, что это — результат труда большого количества людей. И муниципальных депутатов, и партии «Единая Россия». Это обеспечит нам победу на выборах. А в ней, я надеюсь, никто не сомневается», — пояснил он.

Перед предстоящей масштабной избирательной кампанией 2026 года все звенья партийной инфраструктуры необходимо перезагрузить, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение — важнейшее и главное. От первичек пошёл запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши первички. И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном», — акцентировал внимание он.

Участники форума представили Дмитрию Медведеву ряд инициатив.

В частности, Председатель «Единой России» поддержал создание в регионах координационных депутатских групп для взаимодействия муниципальных депутатов с региональными и федеральными парламентариями; создание цифровой платформы для муниципальных депутатов, которая позволит обмениваться опытом. Также он поручил проработать проведение конкурса «Народный депутат» ежегодно.

Ещё одно предложение — создание отдельного образовательного блока для муниципальных депутатов.

В заключение пленарного заседания Дмитрий Медведев вручил орден Мужества депутату Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» Республики Дагестан Хабибу Хамутаеву.

«Есть примеры особого мужества, особого отношения к стране, к своим близким, которые проявляют сегодня наши товарищи, Герои специальной военной операции. И в конечном счёте, помимо того, что это подвиг, за который, естественно, всем нужно Героям кланяться в пояс, это скрепляет нашу страну. Знаете, я вспоминаю события 30-летней давности, 25-летней давности, когда у нас всё трещит по швам, расползается страна, просто вот между пальцев всё утекает. Конфликты бесконечные, проблемы. Нужна была скрепа или общая идея, которая снова вернёт нас к состоянию единого народа, живущего в огромной, но единой стране. Что это? Это любовь к Родине. Именно на этих ценностях и базируется программа нашей партии, «Единой России», — резюмировал Председатель партии.

Депутата думы городского округа Тольятти, секретарь первичного отделения «Единой России» Денис Радченко представлял на Форуме Самарскую область  и свою инициативу, которую просил поддержать в конкурсе «Народный депутат»: - это проект сквера семейного отдыха на бульваре Туполева.

«В этом году удалось проделать большую работу по привлечению голосов за наш сквер в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» - мы вошли в тройку победителей, что позволит уже в 2026 году преобразить территорию сквера», - отметил депутат.

«Искренне благодарю организаторов Форума муниципальных депутатов за насыщенную образовательную программу и создание таких условий, где каждый желающий мог выступить с вопросом или предложением, а также обменяться ценным опытом с коллегами из других регионов! От всего сердца хочу поблагодарить каждого, кто нашёл время и проголосовал – именно благодаря Вашему доверию появилась уникальная возможность принять участие в работе такого масштабного Форума, поделиться своим опытом, выслушать мнения коллег из других регионов. Для меня это бесценный опыт, и конечно, очень много интересных идей, инициатив беру себе для работы на округе», - поделился впеяателения Денис Радченко.

Напомним, 2025 год был объявлен в «Единой России» Годом муниципального депутата. Партия провела по всей стране тематические форумы, посвящённые работе этого звена, лучшим практикам взаимодействия с избирателями, решению их проблем и обмену опытом.

На подготовительном этапе по всей стране прошли региональные форумы муниципальных депутатов. На них обсудили вопросы взаимодействия депутатов и первичного звена партии с жителями, реализацию народной программы и гуманитарной миссии партии по поддержке бойцов СВО, их семей и воссоединенных регионов. Участники затронули темы предварительного голосования и выборов, а также подвели промежуточные итоги текущего года и обозначили планы на 2026 год и избирательную кампанию по выборам депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

